Принц Гаррі і Меган Маркл вперше за довгий час звернулися до хворої на рак Кейт Міддлтон

Гаррі і Меган, що відійшли від королівських справ, побажали принцесі найкращого

Принц Гаррі та його дружина, колишня американська актриса Меган Маркл, звернулися зі словами підтримки до Кейт Міддлтон, яка у п’ятницю, 22 березня, приголомшила шанувальників британської королівської родини своїм діагнозом – рак.

Як повідомляє видання apnews, подружжя, яке втратило статус герцогів Сассекських після того, як у 2020 році Гаррі та Меган заявили про складання королівських повноважень і перебралися до Каліфорнії, США, побажали принцесі всього найкращого.

"Ми бажаємо здоров’я та зцілення Кейт та її сім’ї і сподіваємося, що вони зможуть зробити це конфіденційно та мирно", — цитує видання слова членів монаршої родини.

Нагадаємо, що першим із монархів підтримав Кейт Міддлтон її свекор, король Великої Британії Чарльз III. 75-річний правитель і сам лікується від онкозахворювання. Зазначається, що Чарльз зі своєю дружиною, королевою-консорт Каміллою, "продовжить надавати свою любов та підтримку всій родині у цей важкий час".

Про свій діагноз Кейт Міддлтон дізналася вже після операції на черевній порожнині, що відбулася у січні цього року. Після цього вона лише раз "попалася" папараці під час шопінгу з Вільямом.