Яке сьогодні, 24 квітня, свято: що не можна робити, щоб не було проблем із грошима

Сьогодні у божественне свято, за народними прикметами, не можна дарувати косметику і думати про погане

Згідно з церковним календарем за новоюліанським стилем, цієї середи православна і греко-католицька церква вшановує пам’ять святого мученика Сави Стратилата. Також християни продовжують поститися до Великодня 2024.

Сава був священномучеником із раннього християнського періоду, який жив у 3-му столітті за часів царя Авреліяна в Римі. Він мав воєводський сан та шанував християнську віру. Сава жив благочестиво, за що йому даровано було диво виганяти бісів і нечистих духів.

За ці діяння на Саву донесли цареві. Коли святого привели до Аврелія, він відмовився зректися Ісуса Христа, відв’язавши від себе сан воєводи. За це Саву піддали тортурам: його підвішували, били та обпалювали свічками, а потім кинули в бочку з розвареною смолою, але після тортур тіло мученика було неушкодженим. Це диво побачили 70 римських воїнів, які самі повірили у Христа та визнали це перед правителем. Всі вони відразу були страчені.

Святого Саву кинули до в’язниці, де він бачив божественні видіння і багато молився. Одного разу опівночі до нього прийшов Христос, осяяв його світлом. Після цього християнин ще не раз був підданий тортурам. Його кинули у річку, де він утопився.

Традиції та прикмети на 24 квітня

Цей день на Русі ознаменувався остаточним відходом зими та настанням літа. 24 квітня (7 травня за старим стилем) традиційно вважалося днем, коли можна гадати на долю, використовуючи, наприклад, зерна пшениці. Для цього ввечері слід було взяти в ліву руку жменю пшениці, загадати бажання, потім висипати зерна на стіл і підрахувати їхню кількість. Якщо число виявлялося парним, то бажання збудеться.

На березі з’явилися сережки – настав час сіяти овес.

На вулиці багато комарів – урожай вівса буде хорошим.

З’явилися зморшки (гриби) – рік у всьому буде врожайним.

Почався дощ – жито виросте гарним.

На осині помітні бруньки – літо буде тепле.

Зацвіла черемха — холод нагряне з дня на день.

Що не можна робити 24 квітня

Дарувати лазневе приладдя, косметику, рушники — зменшиться заробіток.

Сумувати, думати про погане — це призведе до довгих страждань та скорбот.

Робити дорогі покупки – це надовго позбавить грошей та достатку у сім’ї.

Заздрити, обговорювати когось — можна накликати непотрібні турботи.

У кого іменини 24 квітня

Цього дня іменини святкують Єлизавета, Леонтій, Олексій, Сергій, Валентин, Сава та Микола.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

24 квітня в Україні та світі відзначають Всесвітній тиждень імунізації, Міжнародний день солідарності молоді, Міжнародний день секретаря (Secretary’s Day, щорічно в середу останнього повного тижня квітня), Всесвітній день захисту лабораторних тварин, День народження газованої води, День сосиски в тісті, День модної революції, День вітражних казок, Міжнародний день багатосторонності та дипломатії в ім’я миру, Міжнародний день перегляду телесеріалу "Світляк" (International Watch Firefly Day), Всесвітній день боротьби з менінгітом (World Meningitis Day).

Також щорічно в останню середу квітня святкують Міжнародний день захисту від шуму (International Noise Awareness Day), Міжнародний день собак-поводирів (International Guide Dog Day), День боротьби з харчовими відходами (Stop Food Waste Day), День "Деніму" (Denim Day) та Всесвітній день канцтоварів.

Раніше ми писали, коли в Україні відзначається Вербна неділя 2024. Воно є значним християнським святом, яке відзначається за тиждень до Великодня.