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Вовки й ведмеді виходять до людей: у яких регіонах України можна зустріти хижаків серед вулиці (карта)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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На Вінниччині хижаків фіксували також аграрії під час збирання врожаю Новина оновлена 10 листопада 2026, 10:19
На Вінниччині хижаків фіксували також аграрії під час збирання врожаю. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Хижаків фіксують камери спостереження, фотопастки та очевидці — до диких тварин не можна наближатись

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У селі Селище Гніванської громади на Вінниччині помітили чотирьох вовків. На Закарпатті ведмеді заходять на приватні подвір’я. Зустрічі з хижаками потребують особливої обережності біля сіл, лісових околиць і гірських маршрутів.

Про вовчу зграю 9 листопада повідомляє Тиврівська районна організація Українського товариства мисливців і рибалок. Зростання чисельності хижаків пов'язують із тривалою забороною полювання під час воєнного стану.

Четверо вовків на нічному записі камери йдуть вулицею між житловими будинками
Мисливці радять на ніч зачиняти свійських тварин у міцних приміщеннях/ Фото із камер спостереження

Де бачили вовків ще в Україні

На Вінниччині це не перша зустріч із цими хижаками. Зграю також зняли аграрії влітку на полі поблизу села Руданське Шаргородської громади. Інша зафіксована точка – поблизу села Яришів Могилів-Подільського району, де вовка зафільмували під час польових робіт на початку літа.

Ще одного вовка зняли в жовтні біля Ольгополя. Голова Гайсинської районної військової адміністрації Людмила Головачиш зазначила, що в районі вовки й раніше потрапляли у фотопастки, але на момент повідомлення шкоди не завдавали.

У жовтні зграю вовків зафіксували камери в селі Гукливий на Закарпатті, а про появу хижаків також повідомляли жителі Подобовця, Липчі та Ізок.

На Одещині про систематичну появу вовків, шакалів і лисиць біля житла в Ізмаїльському, Білгород-Дністровському, Болградському, Подільському та Березівському районах повідомляє Південне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства. За зимовими обліками 2026 року, кількість вовків в області порівняно з 2023 роком зросла на 472%.

Карта України з позначками вовків і ведмедів у різних областях та логотипом TELEGRAF
Де в Україні зустрічали вовків та ведмедів у 2026 Джерело: Колаж ("Телеграф")

Наробили лиха вовки в селі Комарове Маневицької громади на Волині. Ще влітку вони нападали на худобу.

Ведмеді на подвір’ях на Закарпатті

У Тарасівці Тячівського району ведмідь неспішно ходив подвір’ям житлового будинку. Світлину опублікувала у Facebook Maria Magyrska.

Бурий ведмідь іде поміж плодовими деревами біля дерев’яної споруди на узліссі
Доступні плоди в садах приваблюють ведмедів до осель; фото – Maria Magyrska

У ніч на 1 вересня хижака зафіксували в Нижній Апші на Тячівщині: він перебігав центральну дорогу й заходив на подвір’я.

У жовтні туристи зустрічали молодого ведмедя в Подобовці біля водоспаду Шипіт. За поясненням гірського гіда Сергія Прокопа, його привабили ягоди. Фотопастки також регулярно фіксують ведмедів у нацпарках "Синевир" і "Карпатський". Найбільша популяція, за словами гіда, тримається в Ґорґанах на Івано-Франківщині.

У Карпатах мешкає понад 300 бурих ведмедів. Провідна наукова співробітниця Ужанського нацпарку Неля Коваль пояснює виходи до осель доступними смітниками та незібраними яблуками й сливами.

Опалі яблука і сливи лежать у траві під деревами в запустілому саду
Незібрані плоди стають доступною поживою для ведмедів у гірських селах Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як діяти при зустрічі з хижаком

На Вінниччині мисливці радять

  • увечері зачиняти худобу, птицю й собак у міцних приміщеннях
  • не залишати псів на прив’язі просто неба
  • уникати нічних прогулянок околицями

При зустрічі з вовком рекомендують не тікати, повільно відступати, підняти руки або куртку й створювати шум.

Що робити, якщо побачили ведмедя
Що робити, якщо побачили ведмедя/ Джерело: WWF-Україна

"Якщо ви побачили його у дворі, дійте максимально тихо: жодних криків, гамору чи різких рухів. Категорично заборонено дивитися ведмедю прямо в очі – він сприймає це як виклик", – пояснює поведінку при зустрічі з іншим хижаком Неля Коваль.

Від ведмедя науковиця радить відступати повільно, не повертаючись спиною, і дати йому піти. Не слід наближатися, годувати чи виходити заради знімка.

Як повідомляв "Телеграф", у період активного пошуку їжі ведмеді майже не сплять і можуть виходити до поселень. Вони шукають поживу до 22 годин на добу, а недосипання робить їх нервовими й полохливими. Вони так готуються до зимового сну.

Теги:
#Тварини #Вовки #Ведмідь #Вовк