Какой сегодня, 24 апреля, праздник: что нельзя делать, чтобы не было проблем с деньгами

Сегодня в божественный праздник, по народным приметам, нельзя дарить косметику и думать о плохом

Согласно церковному календарю по новоюлианскому стилю, в эту среду православная и греко-католическая церковь чтит память святого мученика Саввы Стратилата. Также христиане продолжают поститься к Пасхе 2024.

Савва был священномучеником из раннего христианского периода, жившим в 3-м веке во времена царя Аврелияна в Риме. Он имел воеводский сан и почитал христианскую веру. Савва жил благочестиво, за что ему было даровано чудо изгонять бесов и нечистых духов.

За эти деяния на Савву донесли царю. Когда святого привели к Аврелию, он отказался отречься от Иисуса Христа, отвязав от себя сан воеводы. За это Савву подвергли пыткам: его подвешивали, били и свечами обжигали, а позже бросили в бочку с разваренной смолой, но после пыток тело мученика было невредимым. Это чудо увидели 70 римских воинов, которые сами поверили во Христа и признали это перед правителем. Все они сразу были казнены.

Святого Савву бросили в темницу, где он видел божественные видения и много молился. Однажды в полночь к нему явился Христос, озарил его светом. После этого христианин еще не раз был подвергнут пыткам. Его бросили в реку, где он утопился.

Традиции и приметы на 24 апреля

Этот день на Руси ознаменовался окончательным уходом зимы и наступлением лета. 24 апреля (7 мая по старому стилю) традиционно считалось днем, когда можно гадать на судьбу, используя, например, зерна пшеницы. Для этого вечером следовало взять в левую руку горсть пшеницы, загадать желание, затем высыпать зерна на стол и подсчитать их количество. Если число оказывалось четным, значит желание сбудется.

На березе появились сережки – пора сеять овес.

На улице много комаров – урожай овса будет хорошим.

Появились сморчки – год во всем будет урожайным.

Начался дождь – рожь вырастет хорошей.

На осине заметны почки – лето будет теплое.

Зацвела черемуха – холода нагрянут со дня на день.

Что нельзя делать 24 апреля

Дарить банные принадлежности, косметику, полотенца — уменьшится заработок.

Грустить, унывать, думать о плохом — это приведет к долгим страданиям и скорби.

Делать дорогие покупки — это надолго лишит денег и достатка в семье.

Завидовать, обсуждать кого-либо — можно навлечь на себя ненужные заботы.

У кого именины 24 апреля

В этот день именины празднуют Елизавета, Леонтий, Алексей, Сергей, Валентин, Савва и Николай.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

24 апреля в Украине и в мире отмечают Всемирная неделя иммунизации, Международный день солидарности молодёжи, Международный день секретаря (Secretary’s Day, ежегодно в среду последней полной недели апреля), Всемирный день защиты лабораторных животных, День рождения газированной воды, День сосиски в тесте, День модной революции, День витражных сказок, Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира, Международный день просмотра телесериала "Светлячок" (International Watch Firefly Day), Всемирный день борьбы с менингитом (World Meningitis Day).

Также ежегодно в последнюю среду апреля празднуют Международный день защиты от шума (International Noise Awareness Day), Международный день собак-поводырей (International Guide Dog Day), День борьбы с пищевыми отходами (Stop Food Waste Day), День "денима" (Denim Day) и Всемирный день канцтоваров.

Ранее мы писали, когда в Украине отмечается Вербное воскресенье 2024. Оно является значимым христианским праздником, который отмечается за неделю до Пасхи.