Взагалі не старіє: який вигляд сьогодні має 61-річна Ассія Ахат (фото)

Артистці вже 61 рік, а її нова домашня фотосесія привернула увагу українських користувачів

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Українська скрипалька та співачка Ассія Ахат поділилася новими світлинами: на них вона заварює чай і позує на кухні. У коментарях українці дивуються її зовнішності. На їхню думку, артистка має такий самий вигляд, як і два десятиліття тому.

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Нові світлини Ассії Ахат

Світлини Ассія Ахат оприлюднила у Threads. Підпис до них вона залишила українською та англійською, пожартувавши про свої кулінарні здібності.

"Так, я ще й господиня. Чай із пакетика – моя фірмова страва", – написала скрипалька Ассія Ахат.

Публікацію в Threads артистка супроводила жартом про свої кулінарні здібності Джерело: Відкриті джерела

Для домашніх світлин виконавиця обрала темно-сіру футболку з короткими рукавами, зав’язану вузлом на талії. Довге темне волосся залишила розпущеним, а короткий чубчик відкриває брови. Макіяж підкреслює очі.

Для домашньої фотосесії Ахат обрала розпущене волосся та макіяж з акцентом на очах Джерело: Відкриті джерела

На світлині на повний зріст видно решту вбрання: ніжно-рожевий комплект із широкими штанами та довгим верхнім шаром, оздобленим мереживом по краю. Ахат босоніж позує біля кухонної стільниці й тримається за ручку електрочайника. Образ доповнюють браслет, каблучки й темно-червоний манікюр.

Темну футболку виконавиця поєднала з ніжно-рожевим комплектом Джерело: Відкриті джерела

Як користувачі відреагували на фото

Зовнішність виконавиці стала одним із приводів для обговорення. Українські користувачі порівнюють її теперішні фото з образом, який пам’ятають із нульових. У коментарях пишуть, що вона ніби зовсім не старіє.

Всі ми тут : старіємо і вмираємо. Тим часом ця розкішна жінка виглядає точнісінько так само, як я її пам'ятаю десь 20 років тому...😎 Джерело: Відкриті джерела

Я ізвіняюсь, але чому, коли мені було 10, ви виглядали так само? Це законно взагалі? Джерело: Відкриті джерела

госпаді, я вже постаріла, а Ви нє😅 Джерело: Відкриті джерела

Як повідомляв "Телеграф", Ассія Ахат здобула справжню популярність у 2000-х. Довгий час артистка не з’являлася у вітчизняних медіа, але завжди пам’ятала про Україну й відкрито висловлювалася про терористичну агресію Росії.