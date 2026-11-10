Взагалі не старіє: який вигляд сьогодні має 61-річна Ассія Ахат (фото)
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Артистці вже 61 рік, а її нова домашня фотосесія привернула увагу українських користувачів
Українська скрипалька та співачка Ассія Ахат поділилася новими світлинами: на них вона заварює чай і позує на кухні. У коментарях українці дивуються її зовнішності. На їхню думку, артистка має такий самий вигляд, як і два десятиліття тому.
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Нові світлини Ассії Ахат
Світлини Ассія Ахат оприлюднила у Threads. Підпис до них вона залишила українською та англійською, пожартувавши про свої кулінарні здібності.
"Так, я ще й господиня. Чай із пакетика – моя фірмова страва", – написала скрипалька Ассія Ахат.
Для домашніх світлин виконавиця обрала темно-сіру футболку з короткими рукавами, зав’язану вузлом на талії. Довге темне волосся залишила розпущеним, а короткий чубчик відкриває брови. Макіяж підкреслює очі.
На світлині на повний зріст видно решту вбрання: ніжно-рожевий комплект із широкими штанами та довгим верхнім шаром, оздобленим мереживом по краю. Ахат босоніж позує біля кухонної стільниці й тримається за ручку електрочайника. Образ доповнюють браслет, каблучки й темно-червоний манікюр.
Як користувачі відреагували на фото
Зовнішність виконавиці стала одним із приводів для обговорення. Українські користувачі порівнюють її теперішні фото з образом, який пам’ятають із нульових. У коментарях пишуть, що вона ніби зовсім не старіє.
Як повідомляв "Телеграф", Ассія Ахат здобула справжню популярність у 2000-х. Довгий час артистка не з’являлася у вітчизняних медіа, але завжди пам’ятала про Україну й відкрито висловлювалася про терористичну агресію Росії.