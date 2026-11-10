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Мінус майже 100 гривень на упаковці: в "АТБ" добігає кінця щедра акція на заморозку

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Акційна ціна стосується упаковки пельменів вагою 0,65 кг Новина оновлена 10 листопада 2026, 09:50
Акційна ціна стосується упаковки пельменів вагою 0,65 кг. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Акційна пропозиція діятиме до 11 листопада

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В "АТБ" діють приємні пропозиції на безліч продуктів та товарів. Серед них – пельмені "Три Ведмеді" Мішутка з м’ясом індички, які зараз можна придбати зі значною економією.

Про вигідну покупку серед акційних товарів розповідає "Телеграф". Упаковка цих пельменів вагою 0,65 кг коштує 142,90 грн замість 239,90 грн.

Детальніше у матеріалі: "В "АТБ" стартували великі знижки: на яких товарах та продуктах зекономити".

Різниця між звичайною та акційною ціною становить 97 грн. Отже, на одній упаковці покупці заощадять майже 100 гривень.

Жовта упаковка пельменів "Три Ведмеді" Мішутка з м’ясом індички на сторінці "АТБ"
Упаковка вагою 650 грамів коштує 142,90 грн замість 239,90 грн

Яку ще заморозку можна купити в "АТБ"

  • Пельмені "Три Ведмеді" Мішутка з телятиною, 450 г – 107,90 грн (знижка 40%).
  • Пельмені "Левада" фірмові з яловичиною, 0,8 кг – 152,90 грн (знижка 35%).
  • Пельмені "Левада" з яловичиною та свининою, 0,9 кг – 159,50 грн (знижка 35%).
  • Вареники "Своя Лінія" з картоплею та грибами, 0,9 кг – 69,90 грн (знижка 25%).
  • Вареники "Своя Лінія" з картоплею та м’ясом, 400 г – 48,50 грн (знижка 25%).
  • Вареники "День у День" з капустою, 400 г – 49,30 грн (знижка 20%).
  • Пельмені "Розумний вибір" "по-українськи", 0,5 кг – 64,60 грн (знижка 20%).
Упаковки пельменів і вареників із цінами та позначками знижок
На одній упаковці пельменів покупці заощадять майже 100 гривень Джерело: АТБ

Як повідомляв "Телеграф", в "АТБ" діють знижки на безліч продуктів до 11 листопада, серед яких - червона риба.

Теги:
#Ціни #Знижки #Пельмені #АТБ