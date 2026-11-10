Мінус майже 100 гривень на упаковці: в "АТБ" добігає кінця щедра акція на заморозку

Акційна пропозиція діятиме до 11 листопада

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В "АТБ" діють приємні пропозиції на безліч продуктів та товарів. Серед них – пельмені "Три Ведмеді" Мішутка з м’ясом індички, які зараз можна придбати зі значною економією.

Про вигідну покупку серед акційних товарів розповідає "Телеграф". Упаковка цих пельменів вагою 0,65 кг коштує 142,90 грн замість 239,90 грн.

Детальніше у матеріалі: "В "АТБ" стартували великі знижки: на яких товарах та продуктах зекономити".

Різниця між звичайною та акційною ціною становить 97 грн. Отже, на одній упаковці покупці заощадять майже 100 гривень.

Упаковка вагою 650 грамів коштує 142,90 грн замість 239,90 грн

Яку ще заморозку можна купити в "АТБ"

Пельмені "Три Ведмеді" Мішутка з телятиною, 450 г – 107,90 грн (знижка 40%).

Пельмені "Левада" фірмові з яловичиною, 0,8 кг – 152,90 грн (знижка 35%).

Пельмені "Левада" з яловичиною та свининою, 0,9 кг – 159,50 грн (знижка 35%).

Вареники "Своя Лінія" з картоплею та грибами, 0,9 кг – 69,90 грн (знижка 25%).

Вареники "Своя Лінія" з картоплею та м’ясом, 400 г – 48,50 грн (знижка 25%).

Вареники "День у День" з капустою, 400 г – 49,30 грн (знижка 20%).

Пельмені "Розумний вибір" "по-українськи", 0,5 кг – 64,60 грн (знижка 20%).

На одній упаковці пельменів покупці заощадять майже 100 гривень Джерело: АТБ

Як повідомляв "Телеграф", в "АТБ" діють знижки на безліч продуктів до 11 листопада, серед яких - червона риба.