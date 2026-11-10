Мінус майже 100 гривень на упаковці: в "АТБ" добігає кінця щедра акція на заморозку
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Акційна пропозиція діятиме до 11 листопада
В "АТБ" діють приємні пропозиції на безліч продуктів та товарів. Серед них – пельмені "Три Ведмеді" Мішутка з м’ясом індички, які зараз можна придбати зі значною економією.
Про вигідну покупку серед акційних товарів розповідає "Телеграф". Упаковка цих пельменів вагою 0,65 кг коштує 142,90 грн замість 239,90 грн.
Детальніше у матеріалі: "В "АТБ" стартували великі знижки: на яких товарах та продуктах зекономити".
Різниця між звичайною та акційною ціною становить 97 грн. Отже, на одній упаковці покупці заощадять майже 100 гривень.
Яку ще заморозку можна купити в "АТБ"
- Пельмені "Три Ведмеді" Мішутка з телятиною, 450 г – 107,90 грн (знижка 40%).
- Пельмені "Левада" фірмові з яловичиною, 0,8 кг – 152,90 грн (знижка 35%).
- Пельмені "Левада" з яловичиною та свининою, 0,9 кг – 159,50 грн (знижка 35%).
- Вареники "Своя Лінія" з картоплею та грибами, 0,9 кг – 69,90 грн (знижка 25%).
- Вареники "Своя Лінія" з картоплею та м’ясом, 400 г – 48,50 грн (знижка 25%).
- Вареники "День у День" з капустою, 400 г – 49,30 грн (знижка 20%).
- Пельмені "Розумний вибір" "по-українськи", 0,5 кг – 64,60 грн (знижка 20%).
Як повідомляв "Телеграф", в "АТБ" діють знижки на безліч продуктів до 11 листопада, серед яких - червона риба.