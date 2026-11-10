Переговори в Абу-Дабі між Україною, США та Росією розпочинаються. Головне про зустріч

Окремі консультації проведуть із європейськими партнерами, представниками НАТО та Єврокомісії

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Україна, США та Росія 10–11 листопада проведуть в Абу-Дабі переговори щодо завершення війни. Зустріч у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів відбудеться в робочому форматі за американського посередництва.

"Телеграф" слідкує за подіями в Абу-Дабі. За даними росЗМІ, переговори російської та української делегацій розпочнуться 10 листопада о 9:50 за київським часом.

Склад української переговорної групи повідомив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин агентству "Інтерфакс-Україна". За його словами, разом із посадовцями в делегації працюватиме аналітик Служби зовнішньої розвідки.

Хто приїхав від України

Українську делегацію очолить голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. До її складу увійдуть керівник Офісу президента Кирило Буданов і його перший заступник Сергій Кислиця.

Також Україну представлятимуть заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький та голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

Склад делегацій США та Росії

Від США до Абу-Дабі прибудуть представники президента Дональда Трампа Стівен Віткофф і Джаред Кушнер. Перед тристоронньою зустріччю вони проведуть консультації з представниками України, Євросоюзу, НАТО, Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії.

Стів Віткофф. Фото: gettyimages

Російську делегацію очолить помічник Володимира Путіна Володимир Мединський. До переговорної команди також увійдуть помічник президента РФ Юрій Ушаков і заступники міністра закордонних справ Сергій Рябков та Михайло Галузін.

Володимир Мединський. Фото: росЗМІ

Військову частину російської групи представлятимуть начальник Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник начальника Головного оперативного управління російського Генштабу Юрій Жигарловський.

Безпекові гарантії, енергетика та обміни полоненими

Першу сесію переговорів присвятять механізмам контролю за припиненням вогню та безпеці після завершення бойових дій. Під час другої сесії сторони обговорять територіальні питання.

До порядку денного також входять енергетичне перемир’я – припинення ударів по енергетиці та критичній інфраструктурі, безпека судноплавства в Чорному морі й робота зернового коридору. Окремий напрям – гуманітарні питання та обмін полоненими.

Безпека судноплавства в Чорному морі та робота зернового коридору входять до порядку денного Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Велику увагу плануємо приділити гуманітарному треку. Потрібно інтенсифікувати обміни полоненими. Розраховую, що діалог в ОАЕ дасть практичний результат і ми зможемо домовитися про наступні етапи повернення наших людей додому", – написав Кирило Буданов.

Хто долучиться від Європи та НАТО

Паралельно в Абу-Дабі відбудуться окремі координаційні зустрічі з європейськими партнерами для узгодження подальших спільних кроків. Умєров анонсував присутність представників формату Е4 – Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, а також НАТО і Європейської комісії.

Від НАТО до дипломатичної роботи долучиться керівник апарату та директор Офісу генерального секретаря Альянсу Марка Рютте Джеффрі ван Леувен. Європейські інституції представлятимуть керівник кабінету президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Бьорн Зайберт і головна радниця з питань зовнішньої політики президента Європейської ради Антоніу Кошти Анна-Марія Бура.

Німеччину представлятиме радник федерального канцлера Фрідріха Мерца з питань зовнішньої політики та безпеки Ґюнтер Зауттер. До Абу-Дабі також прибув радник прем’єра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатан Пауелл.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто такий Ігор Костюков, якого глава РФ Володимир Путін відправив на переговори з Україною. Саме він очолював російську сторону на перших двох раундах переговорів в ОАЕ наприкінці січня – на початку лютого 2026 року.