Бронь не врятує від медкомісії: ТЦК може направити на ВЛК за трьох умов

Правила медогляду під час мобілізації визначає постанова Кабміну № 560 від 16 травня 2024 року

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Військовозобов’язаних із чинним бронюванням або оформленою відстрочкою за загальним правилом не направляють на військово-лікарську комісію. Однак для ТЦК передбачені три винятки, за яких направлення на медогляд дозволене.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів старший військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко. Відповідні норми закріплені в Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації.

Більше подробиць у матеріалі: " Не проходили ВЛК понад 5 років: чи можуть через це анулювати бронювання або відмовити у ньому ".

Перший виняток – вступ на військову службу за контрактом. Якщо заброньований військовозобов’язаний іде служити за контрактом, його направляють на ВЛК попри наявність бронювання.

Друга підстава – добровільне бажання пройти медогляд. Людина з бронюванням або відстрочкою може сама виявити бажання пройти комісію.

Добровільне бажання пройти комісію дозволяє отримати направлення за наявності відстрочки Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Третій випадок стосується колишніх "обмежено придатних". Направлення можливе, якщо військовозобов’язаний раніше мав такий статус і не пройшов обов’язкового повторного огляду. Для цієї категорії також діють винятки, визначені законом.

Раніше "Телеграф" розповідав, як підготуватися до проходження ВЛК, які документи взяти із собою, де отримати направлення та що робити в разі незгоди з висновком комісії.