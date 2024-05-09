Після першого півфіналу: Україна підійнялась у рейтингу букмекерів

Україна зміцнила свої позиції у ставках букмекерів

Alyona alyona і Jerry Heil запалили потужним виконанням пісні Teresa & Maria на Євробачення 2024 та пройшли у великий фінал. Цікаво, що після першого півфіналу прогнози букмекерів змінилися, і тепер шанси України на перемогу зросли.

На офіційному сайті Eurovision World йдеться, що букмекери дають найвищі ставки на Хорватію. Наразі ймовірність того, що представник цієї країни переможе, становить 41%. Друге місце пророкують Швейцарії з шансом виграти у 19%.

А от Україна підійнялась у рейтингу з четвертої на третю сходинку. Ймовірність того, що alyona alyona і Jerry Heil стануть переможцями — 9%.

Італія навпаки опустилась на четверте місце, яке вона розділяє зараз із Ірландією. Шанси цих країн на перемогу оцінили у 6%.

Шосте і сьоме місце наразі ділять Франція та Нідерланди — по 4%, восьме — Ізраїль (2%), дев'яте і десяте — Греція та Фінляндія — 1%.

Зазначимо, що другий півфінал Євробачення 2024 відбудеться вже сьогодні, 9 травня, о 22:00. За можливість потрапити у великий фінал будуть боротися конкурсанти з Мальти, Албанії, Греції, Швейцарії, Чехії, Франції, Данії, Вірменії, Латвії, Австрії, Іспанії, Сан-Марино, Грузії, Бельгії, Естонії, Італії, Ізраїлю, Норвегії та Нідерландів.

Раніше "Телеграф" писав про ведучих цьогорічного Євробачення 2024. Ними стали 54-річна шведська шоувумен та комік Петра Меде, а також Малін Акерман — 45-річна акторка та модель шведського походження. Петра Меде вже вела музичний конкурс у 2013 та 2016 роках, а от Малін Акерман — робить це вперше.