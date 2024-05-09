После первого полуфинала: Украина поднялась в рейтинге букмекеров

Украина укрепила свои позиции в ставках букмекеров

Alyona alyona и Jerry Heil зажгли мощным исполнением песни Teresa & Maria на Евровидении 2024 и прошли в большой финал. Интересно, что после первого полуфинала прогнозы букмекеров изменились и теперь шансы Украины на победу выросли.

На официальном сайте Eurovision World говорится, что букмекеры дают самые высокие ставки на Хорватию. Пока вероятность того, что представитель этой страны победит, составляет 41%. Второе место прочат Швейцарии с шансом выиграть в 19%.

А вот Украина поднялась в рейтинге с четвертого на третье место. Вероятность того, что alyona alyona и Jerry Heil станут победителями – 9%.

Италия, напротив, опустилась на четвертое место, которое она разделяет сейчас с Ирландией. Шансы этих стран на победу оценили в 6%.

Шестое и седьмое место делят Франция и Нидерланды — по 4%, восьмое — Израиль (2%), девятое и десятое — Греция и Финляндия — 1%.

Отметим, что второй полуфинал Евровидения 2024 года состоится уже сегодня, 9 мая, в 22:00. За возможность попасть в большой финал будут бороться конкурсанты из Мальты, Албании, Греции, Швейцарии, Чехии, Франции, Дании, Армении, Латвии, Австрии, Испании, Сан-Марино, Грузии, Бельгии, Эстонии, Италии, Израиля, Норвегии и Нидерландов.

Ранее "Телеграф" писал о ведущих Евровидения 2024 года. Ими стали 54-летняя шведская шоувумен и комик Петра Меде, а также Малин Аккерман – 45-летняя актриса и модель шведского происхождения. Петра Меде уже вела музыкальный конкурс в 2013 и 2016 годах, а вот Малин Аккерман делает это впервые.