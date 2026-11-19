До переїзду до Росії вона викладала культурологію в Києві

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Поетеса-зрадниця Євгенія Більченко заявила, що її затримали в Санкт-Петербурзі. У зверненні від 19 листопада 2026 року вона попросила вибачення за те, що підтримала російську війну проти України й допомагала російським військовим як волонтерка.

Про це Більченко повідомила у своїх соцмережах. Сама вона пов'язала затримання із читанням віршів.

"Зараз мене затримано, і я не знаю, чим усе закінчиться. Як і не знаю вироку. Хлопці, поки я можу писати, демократи, будь ласка, пробачте мені, що я повірила. Я гірко каюся", – написала Більченко.

"Це не життя, це табір на всіх рівнях: публічна цензура в друці та науці, цензура в поезії, дике азійство в родині, несвобода на вулиці, неможливість сказати правду про війну", – додала вона.

Більченко пов’язує затримання з читанням віршів

Більченко назвала життя в Росії табором і заявила про цензуру в поезії

Які вірші Більченко писала до Майдану

У 2010–2013 роках Більченко жила й працювала в Києві. Вона писала й читала зі сцени російськомовні вірші, пов’язані з рок-культурою та андеграундом, перекладала твори українських поетів російською й займалася теорією та історією культури.

Більченко заснувала в Києві літературно-поетичну студію для авторів-початківців і вже відомих авторів. Вона писала й українською: такі вірші увійшли до антології "Літпошта" у 2009 році. Того ж року видавництво "Український клуб" випустило її поетичну збірку "Моя революція", повідомляє "Буквоїд".

Два приклади її віршів того періоду – твори 2010 і 2011 років. Один із них присвячений Помаранчевій революції й написаний за кілька років до Революції гідності.

Більченко написала цей вірш в Одесі в листопаді 2011 року

Більченко зверталася до теми Майдану у віршах уже в 2010 році

Від участі в Революції гідності до підтримки російської агресії

У 2014 році Більченко брала участь у Революції гідності, а її вірші увійшли до кількох збірок і антологій того часу.

У 2018 році вона публічно пошкодувала про свою участь у Євромайдані. Вона також виступала з читанням віршів у Росії.

У липні 2021 року Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова звільнив Більченко за антиукраїнські висловлювання та використання мови ворожнечі. Наприкінці того ж року вона переїхала до Росії й отримала російське громадянство. Після початку повномасштабного вторгнення Більченко з’явилася на заході в Пушкіно у футболці із символом Z.

Пізніше, за повідомленнями медіа та її власних повідомлень у соцмережах, у самій Росії Більченко неодноразово стикалася з цькуванням з боку російських пропагандистів та Z-блогерів. Вона публічно скаржилася, що її "використали та викинули".

В Україні Більченко повідомили про підозру в державній зраді. За версією слідства, з лютого 2022 року вона, перебуваючи в Росії, вербувала людей для збору відомостей про розташування та переміщення українських військових у Києві та Київській області.

Як повідомляв "Телеграф", у Росії зрадницю України Тетяну Монтян визнали винною у публічних закликах до "екстремізму". Приводом стали її слова про тих, хто приховує у РФ реальні проблеми на фронті.