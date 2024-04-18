Кличко, Филатов, Терехов, Садовой и Труханов: что значат фамилии самых известных мэров Украины

У многих чисто русские фамилии

Наверное, ни для кого не секрет, что каждая фамилия может немного рассказать про ее носителя и его род, — в частности, некоторые фамилии давали только очень умным людям, в то время как другие давали только самым бедным. А что же значат фамилии таких известных украинских мэров как мэр Днепра Борис Филатов, мэр Львова Андрей Садовой, мэр Харькова Игорь Терехов, мэр Одессы Геннадий Труханов, мэр Киева Виталий Кличко? "Телеграф" расскажет об этом ниже.

Фамилия мэра Днепра Бориса Филатова самая распространенная в Украине из всех перечисленных, ее носят 3614 человек, при этом чаще всего встречается она в Харькове, Киеве и Донецке. Это русская фамилия (что не странно, учитывая, что Борис имеет российское происхождение), которая появилась от имени Феофилакт.

Распространение фамилии Филатов в Украине

Вторая по распространенности фамилия львовского городского головы Андрея Садового, ее носят 2401 человек и чаще всего она встречается во Львове, Киеве и Запорожье. Эта фамилия образовалась от названия местности, и когда-то ее могли дать тому, кто имел роскошный сад или жил возле такого.

Распространение фамилии Садовый в Украине

Также весьма распространена в Украине фамилия харьковского мэра Игоря Терехова, ее носят 1900 человек и чаще всего она встречается в Донецке, Киеве и Харькове. Это русская фамилия, которая образовалась от мужского имени Терех (сокращенная форма имени Терентий).

Распространение фамилии Терехов в Украине

Весьма редкая фамилия у одесского мэра Геннадия Труханова, ее носят всего 279 человек, при этом чаще всего она встречается в Одесской области. Есть много версий, откуда могла появиться эта фамилия: от украинского слова "трухан", что значит "индюк", так могли называть человека очень горделивого; от слова "труха", так могли называть человека старого или жившего в разваливающемся жилье, или же занимавшегося обработкой древесины; от слова "трухать", что значит бояться, так могли назвать труса; также это могла быть производная фамилия от имени Трифон, которая значит "нежный, избалованный, в роскоши жизнь проводящий".

Распространение фамилии Труханов в Украине

Самая редкая, но и самая известная фамилия из всех рассмотренных у знаменитого боксера, мэра Киева Виталия Кличко, — всего 179 человек в Украине являются ее носителями, при этом чаще всего они встречаются в Черкассах, Херсоне и Львове. Это украинская фамилия, на что указывает окончание на -ко, и она скорее всего происходит от слова "кликати". Такую фамилию могли дать человеку с громким голосом или тому, кто часто звал родителей в детстве.

Распространение фамилии Кличко в Украине

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что значат фамилии известных украинских певиц Нади Дорофеевой, Насти Каменских и Юлии Саниной.