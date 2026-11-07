Горітиме кілька годин. Як зробити свічку з рису вдома (відео)
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Нічого купувати додатково не треба
Під час відключень світла часто виникають прикрі ситуації, коли вдома закінчились усі свічки. Саме на такий випадок підійдуть лайфхаки з саморобними.
Так, в Instagram показали, як можна зробити свічку з рисом. Для цього способу не треба мати гніт.
Як видно на відео, лайфхак зі свічкою займе всього кілька хвилин, а горіти вона може пару годин. Світло від такої свічки не надто яскраве, але краще ніж нічого.
Що треба взяти:
- Невелику склянку або будь-яку скляну тару.
- Звичайний сухий рис (насипати на дно приблизно на 1/3 або 1/2 об'єму)
- Воду (заповнити склянку приблизно на 2/3)
- Рослинну олію (налити зверху невеликим шаром на воду)
- Ватну паличку або шматочок бавовняної тканини/нитки (як ґніт)
Покрокова інструкція:
- Насипте рис: заповніть дно склянки сухим рисом, щоб зафіксувати ґніт по центру.
- Додайте воду: налийте у ємність воду приблизно на дві третини.
- Налийте олію: зверху на воду обережно додайте шар звичайної рослинної олії (олія легша за воду, тому триматиметься зверху).
- Встановіть ґніт: вставте ватну паличку (або саморобний ґніт із вати / бавовняної нитки) так, щоб вона пройшла через шар олії та трохи занурилася у воду чи рис. Дайте ваті просочитися олією кілька секунд.
- Запаліть: підпаліть верхній край ґноту. Свічка горітиме за рахунок спалювання олії.
Раніше "Телеграф" розповідав, як зберегти продукти свіжими під час відключень.