Горітиме кілька годин. Як зробити свічку з рису вдома (відео)

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Під час відключень світла часто виникають прикрі ситуації, коли вдома закінчились усі свічки. Саме на такий випадок підійдуть лайфхаки з саморобними.

Так, в Instagram показали, як можна зробити свічку з рисом. Для цього способу не треба мати гніт.

Як видно на відео, лайфхак зі свічкою займе всього кілька хвилин, а горіти вона може пару годин. Світло від такої свічки не надто яскраве, але краще ніж нічого.

Що треба взяти:

Невелику склянку або будь-яку скляну тару.

Звичайний сухий рис (насипати на дно приблизно на 1/3 або 1/2 об'єму)

Воду (заповнити склянку приблизно на 2/3)

Рослинну олію (налити зверху невеликим шаром на воду)

Ватну паличку або шматочок бавовняної тканини/нитки (як ґніт)

Покрокова інструкція:

Насипте рис: заповніть дно склянки сухим рисом, щоб зафіксувати ґніт по центру. Додайте воду: налийте у ємність воду приблизно на дві третини. Налийте олію: зверху на воду обережно додайте шар звичайної рослинної олії (олія легша за воду, тому триматиметься зверху). Встановіть ґніт: вставте ватну паличку (або саморобний ґніт із вати / бавовняної нитки) так, щоб вона пройшла через шар олії та трохи занурилася у воду чи рис. Дайте ваті просочитися олією кілька секунд. Запаліть: підпаліть верхній край ґноту. Свічка горітиме за рахунок спалювання олії.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зберегти продукти свіжими під час відключень.