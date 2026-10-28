Світломаскування в Україні можуть повернути: як воно допоможе у боротьбі з російськими дронами

Розвиток навігації в російських БПЛА може змусити Україну переглянути питання освітлення в містах

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Росіяни продовжують модернізувати свої ударні дрони, зокрема у питаннях навігації та наведення на ціль. Так, у разі масового застосування Росією модуля "Сусанін" на безпілотниках "Герань-5" та інших БпЛА, Україна може бути змушена повернутися до практики світломаскування як на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш") на своїй сторінці у Facebook. За його словами, це може бути серйозний виклик для оборони повітряного простору держави.

Він нагадав, що у 2022 році українці вдавались до заходів світломаскування через страх і нерозуміння. Проте зараз це, ймовірно, доведеться робити усвідомлено.

"Якщо наш ворог почне масово застосовувати модуль оптичної навігації "Сусанін" на "Герань-5" та інших БПЛА (ракетах) у нічний час, нам, можливо, доведеться переглянути питання світломаскування. Особливо це стосується освітлення доріг та ділянок трас", — написав Бескрестнов.

Сергій "Флеш" Бескрестнов

Що таке світломаскування

В ДСНС України пояснювали, що світло на вулицях та в будинках може зорієнтувати ворога та допомогти йому завдавати ударів. Щоб не дати росіянам можливості зробити це, необхідно вживати заходів зі світломаскування та робити будинки та вулиці непомітними для ворога.

Світломаскування потрібне, щоб перешкодити орієнтуванню авіації та безпілотникам противника, а також диверсійно-розвідувальним групам наводити засоби ураження на об’єкти. На місцевості, де можливі атаки ворога, потрібно ввечері та вночі повністю вимикати освітлення – в будинках, критичних об’єктах і навіть на вулицях.

Існує два типи світломаскування:

Частковий – тільки вночі, під час комендантської години. Дозволено включати світло у квартирах, але при цьому закрити вікна щільними шторами.

Повний – застосовується під час повітряної тривоги в регіоні. В цей час потрібно вимкнути світло скрізь – на вулиці, в будинках, квартирах, під’їздах, вивіски.

Що в ДСНС радять робити під час режиму світломаскування?

Вимикати світло у будинках, квартирах.

Зашторювати вікна.

Вимикати вуличне освітлення.

Вимикати усі вивіски та вітрини на вулицях.

Що відомо про модуль "Сусанін"

Модуль оптичної навігації "Сусанін" – автономна оптико-електронна система наведення, що працює за принципом DSMAC. Подібні системи, зокрема "Отблеск-У", застосовують у крилатих ракетах Х-101. Наразі Росія інтегрує модуль "Сусанін" у далекобійні реактивні дрони, зокрема модифікації "Герань-5" і "Герань-4".

Як працює система:

Орієнтування за зображенням: бортова камера порівнює поверхню землі, яку бачить під час польоту, із заздалегідь завантаженими в пам’ять комп’ютера еталонними кадрами. Для базового орієнтування можуть використовувати, зокрема, дані на кшталт Google Earth.

бортова камера порівнює поверхню землі, яку бачить під час польоту, із заздалегідь завантаженими в пам’ять комп’ютера еталонними кадрами. Для базового орієнтування можуть використовувати, зокрема, дані на кшталт Google Earth. Незалежність від GPS: система дає безпілотнику змогу коригувати маршрут і виконувати завдання без супутникової навігації (GPS/GNSS) і зв’язку з оператором. Тому вона стійка до придушення засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Модуль "Сусанін". Фото Serhii.Flash/facebook

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