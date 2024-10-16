"Килим" грошей знайшли ще в одного посадовця ТЦК: як він "відмазував" ухилянтів

Поліцейські вилучили не тільки кошти

У Дніпрі слідчі викрили схему ухилення від мобілізації, організовану посадовцем ТЦК та СП. Посадовцям повідомлено про підозру.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області. Там зазначили, аби реалізувати оборудки, керівник одного з відділів ТЦК та СП залучив 39-річного чоловіка.

Спільно вони організували схему виготовлення фіктивних довідок військово-лікарської комісії та видачу військовозобов’язаним тимчасового посвідчення з відміткою про непридатність до військової служби.

В результаті обшуків у них вилучено гроші в різній валюті – загалом близько 33 тис. доларів, мобільні телефони та банківські картки, а також фіктивні виписки з історії хвороби та медичну документацію с 2022 по 2024 роки, флеш носії з особистими даними військовозобовʼязаних та їх діагнозами.

Наразі посадовцю вручено повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Його 39-річний спільник підозрюється у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі). Обом фігурантам загрожує кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 332 ККУ.

Раніше "Телеграф" писав, що сталось з сином "мільйонерки" з МСЕК, який очолював Пенсійний фонд Хмельниччини