Співробітники ТЦК побили та вивезли чоловіка на Волині: Лубінець уже звернувся до прокуратури

Представник омбудсмена не зміг отримати доступ до потерпілого

В Україні спалахнув новий скандал за участю ТЦК. Цього разу інцидент стався у місті Ковель, що у Волинській області.

Відповідну інформацію оприлюднив користувач мережі Олександр Чабан, який стверджує, що постраждалим був його брат. На це також відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець.

"Зранку мого брата біля під’їзду будинку де він живе, при перевірці документів спочатку дали під дих, а потім побили люди у військовій формі! Збили так що сусіди викликали швидку і поліцію. При обстеженні в хірурга у відділенні швидкої зайшло багато військових. Вони, не зважаючи на зауваження і заперечення лікарів, вивезли брата на каталці на вулицю, закинули в бус та повезли", — написав Чабан.

З його слів, на місці була дружина його брата, але їй ніхто нічого не пояснив. Вона лише встигла зробити відео.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, своєю чергою, повідомив, що після вказаного випадку на місце негайно виїхав його представник. Однак йому теж не дали поговорити з чоловіком, повідомивши, що його вивезли до військової частини.

Лубінець додав, що такі дії можуть бути розцінені як втручання у дії державного діяча (ст 344 КК України), про що було негайно повідомлено у Волинську прокуратуру та ДБР.

Як повідомлялося раніше, у соціальних мережах активно поширюють інформацію про те, що у Приморському ТЦК Одеси помер чоловік. Однак вона виявилася фейковою.