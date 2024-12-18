У мережі говорять про смерть чоловіка в Одеському ТЦК: що там трапилося (відео)

Відео було записано 16 грудня

У соціальних мережах активно поширюють інформацію про те, що у Приморському ТЦК Одеси помер чоловік. Однак вона виявилася фейковою.

Зокрема, кадри були оприлюднені в telegram-каналі "Одеса Info". Автори повідомлення наголосили, що мають інформацію про те, що чоловікові встигли надати допомогу.

Згодом інформацію про смерть офіційно спростували й в Одеському обласному ТЦК. Там зазначили, що відео було записано 16 грудня, коли одному з військовозобов’язаних стало погано.

"Оперативний черговий негайно викликав карету швидкої допомоги та доповів керівництву. Лікарі швидкої допомоги ухвалили рішення про госпіталізацію потерпілого для подальшого медичного обстеження та лікування", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК нагадали, що зазвичай фейкові повідомлення формуються російськими ресурсами для дестабілізації ситуації в Україні. Там закликали зберігати критичне мислення та перевіряти джерела інформації.

До слова, "Одеса Info" також оприлюднила розширену версію відеозапису з чоловіком, який нібито "помер" у ТЦК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні "бусифікація" продовжується, попри новий закон про мобілізацію. У Раді назвали головну проблему.