У мережі говорять про смерть чоловіка в Одеському ТЦК: що там трапилося (відео)
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Відео було записано 16 грудня
У соціальних мережах активно поширюють інформацію про те, що у Приморському ТЦК Одеси помер чоловік. Однак вона виявилася фейковою.
Зокрема, кадри були оприлюднені в telegram-каналі "Одеса Info". Автори повідомлення наголосили, що мають інформацію про те, що чоловікові встигли надати допомогу.
Згодом інформацію про смерть офіційно спростували й в Одеському обласному ТЦК. Там зазначили, що відео було записано 16 грудня, коли одному з військовозобов’язаних стало погано.
"Оперативний черговий негайно викликав карету швидкої допомоги та доповів керівництву. Лікарі швидкої допомоги ухвалили рішення про госпіталізацію потерпілого для подальшого медичного обстеження та лікування", — йдеться у повідомленні.
У ТЦК нагадали, що зазвичай фейкові повідомлення формуються російськими ресурсами для дестабілізації ситуації в Україні. Там закликали зберігати критичне мислення та перевіряти джерела інформації.
До слова, "Одеса Info" також оприлюднила розширену версію відеозапису з чоловіком, який нібито "помер" у ТЦК.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні "бусифікація" продовжується, попри новий закон про мобілізацію. У Раді назвали головну проблему.