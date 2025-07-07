Львів накрив "погодний апокаліпсис": сильний вітер повалив дерева (фото, відео)

Погода змінилася різко

Початок липня показав, що погода в Україні цього року ще встигне побити чергові температурні рекорди. Однак там, де є рекордна спека, не виключені й сильні грози.

Саме така різка зміна "декорацій" відбулася у Львові 7 липня. Спекотний тихий день раптово змінився на шквальний вітер, який приніс із собою грозу та зливу.

"У місті — сильна буря з грозою та шквальним вітром. Залишайтеся в безпечних місцях, не ховайтеся під деревами чи рекламними конструкціями", — попередив мешканців міста мер Андрій Садовий.

На кадрах із мережі можна помітити, що негода вже наробила лиха. Наприклад, в одному місці гілки впали на дроти електропередачі, а в іншому (біля університету імені Франка) дерево впало на проїжджу частину.

Дерево впало у Львові

Варто зазначити, що зливи з грозами, за даними Укргідрометцентру, на заході України йтимуть до кінця тижня. На решті території країни опади пройдуть лише ближче до кінця робочого тижня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні 9 липня. У цей день на заході буде дуже прохолодно, тоді як у центрі та на сході варто чекати сильнішої спеки.