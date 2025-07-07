Львов накрыл "погодный апокалипсис": сильный ветер повалил деревья (фото, видео)

Погода изменилась резко

Начало июля показало, что погода в Украине в этом году еще успеет побить очередные температурные рекорды. Однако там где есть рекордная жара не исключены и сильные грозы.

Именно такая резка смена "декораций" произошла во Львове 7 июля. Жаркий тихий день внезапно сменился на шквальный ветер, который принес с собой грозу и ливень.

"В городе сильная буря с грозой и шквальным ветром. Оставайтесь в безопасных местах, не прячьтесь под деревьями или рекламными конструкциями", — предупредил жителей города мэр Андрей Садовый.

На кадрах из сети можно заметить, что непогода уже натворила беды. Например, в одном месте ветки упали на провода электропередачи, а в другом (возле университета имени Франко) дерево упало на проезжую часть.

Дерево упало во Львове

Стоит отметить, что проливные дожди с грозами, по данным Укргидрометцентра, на западе Украины будут идти до конца недели. На остальной части территории страны осадки пройдут лишь ближе к концу рабочей недели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине 9 июля. В этот день на западе будет весьма прохладно, в то время как в центре и на востоке стоит ждать сильнейшей жары.