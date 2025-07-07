Сонячний вітер підживив магнітну бурю. Скільки триватиме шторм на Землі

Є оновлений графік сонячної активності

Магнітна буря несподівано збільшила свою силу цими днями, але пізніше знову впала, хоча досі є сильною. Астросиноптики застерігають про шторми, які точно вируватимуть протягом 7 липня.

У понеділок, 7 липня, розпочнуться незначні геомагнітні бурі класу G1, тобто 5-бальні, коли потік сонячного вітру торкнеться магнітного поля Землі. Потік рухається не дуже швидко, але містить сильні магнітні поля, які впливатимуть на нашу планету, як попередили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Хоча, за даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, на Землі вже вирує сильна магнітна буря в 6 балів.

Однак новий шторм, ймовірно, і не розпочинався, адже досі тримається затяжна магнітна буря. Вона почала впливати на магнітне поле Землі ще з 26 травня, місцями то збільшуючи, то знижуючи свою силу.

Земля наразі під впливом 6-бальної магнітної бурі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики попереджають українців про пожежну небезпеку протягом 8 липня.