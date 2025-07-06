Дощі на заході та спека до +38°C на сході України: коли чекати такої погоди

На заході країни людям не пощастить із погодою

Погода в Україні 9 липня розділиться на 2 контрастні фронти — прохолодний і дощовий захід та спекотний центр, південь і схід. Такі погодні умови супроводжуватимуться значним перепадом температур і рівня опадів залежно від регіону.

"Телеграф" підготував детальний прогноз на цей день.

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, дощі 9 липня очікуються в усіх західних областях. Зокрема, сильні опади прогнозують у Львівській, Закарпатській, Волинській, Рівненській, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Вінницькій та Житомирській областях. На цій частині країни також відчутно знизиться температура повітря — нічні показники коливатимуться в межах +18…+19°C, а вдень повітря прогріється лише до +21…+22°C.

Натомість решта території України — без опадів. Тут переважатиме суха, ясна й дуже спекотна погода. Найвищі температури очікуються в центральних, південних та східних регіонах. У деяких районах стовпчики термометрів піднімуться до +37°C.

Погода 9 липня за даними Укргідрометцентру

Водночас, дані ресурсу Ventusky підтверджують загальну синоптичну картину. Так, на заході, зокрема у Львівській області, денна температура може бути ще нижчою, ніж прогнозує Укргідрометцентр — до +14°C. Опади найбільше торкнуться Тернопільщини, де очікується до 11,3 мм дощу разом із грозами, а у Львівській області кількість опадів може сягнути 12,9 мм.

Дощі 9 липня за даними Ventusky

Щодо решти України, Ventusky показує аналогічну ситуацію: сухо, без опадів і надзвичайно спекотно. Особливо гаряче буде в Запорізькій, Миколаївській областях та Криму — там температура досягне піку +38°C. На сході та в центрі також утримається спека в межах +34…+36°C.

Температура повітря 9 липня за даними Ventusky

Так, 9 липня в Україні буде справжній погодний контраст — дощова прохолода на заході проти літньої спеки на решті території.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку липня погода виявиться досить нестійкою — передусім через перепади температури повітря.