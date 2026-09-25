На Львівщині опрацьовують проєкт нових очисних споруд

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У Сокільниках Львівського району можуть збудувати нову станцію для перекачування та очищення стічних вод. ТОВ "Сокіл-Л" і ТОВ "Нова-КОС" підписали меморандум про співпрацю та планують спільно опрацювати можливість реалізації такого проєкту.

Йдеться про можливе створення сучасної станції перекачування та очищення стічних вод, яка могла б забезпечувати приймання та очищення як існуючих, так і майбутніх обсягів стоків із сіл Сокільники, Скнилів, Басівка та Годовиця.

На першому етапі сторони планують визначити основні технічні параметри майбутнього об’єкта, проаналізувати можливі технології та обладнання, оцінити орієнтовну вартість будівництва, а також розглянути можливі моделі фінансування, реалізації та подальшої експлуатації.

Станцію планують розмістити на земельній ділянці ТОВ "Сокіл-Л". Для цього на ділянці проведуть геодезичні, геологічні та інші необхідні дослідження. Під час підготовки проєкту сторони планують орієнтуватися на енергоефективні технології та враховувати екологічні вимоги.

Потреба у розвитку системи водовідведення та очищення стічних вод у Сокільниках передбачена містобудівною документацією. Підписання меморандуму означає старт етапу опрацювання технічної, економічної та організаційної складових проєкту, за результатами якого сторони визначатимуть доцільність, параметри та можливі умови його подальшої реалізації.

Для "Нова-КОС" це вже не перший проєкт у сфері очисної інфраструктури. У вересні компанія повідомила про інвестиції у будівництво нових очисних споруд у Калуші. Обсяг запланованих інвестицій становить 513 млн грн. За даними Forbes Ukraine, "Нова-КОС" також працює або веде переговори щодо подібних проєктів приблизно з 15 містами України.