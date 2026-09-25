Незвичний жест Трампа на зустрічі із Зеленським викликав суперечки: що він міг показати (відео)

Який жест показав президент США

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У соцмережах активно обговорюють жест, який президент США Дональд Трамп показав після того, як потиснув руку президенту України Володимиру Зеленському 22 вересня 2026 року в Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Після рукостискання Трамп на мить показав два пальці, спрямовані вниз, а потім повернув руку на ногу.

У мережі цей рух активно обговорюють і жартують про те, що президент США нібито подав знак масонам. "Телеграф" зібрав кілька цікавих версій того, що міг означати цей жест.

Сигнал для охорони

Одне з можливих пояснень — Трамп міг подати непомітний сигнал своїй охороні або організаторам зустрічі. Зокрема, такий рух теоретично міг означати, що зустріч завершена і представникам преси час залишити приміщення.

Знак перемоги або миру

Інша версія пов'язана з історичним значенням жесту V, який утворюють вказівним і середнім пальцями.

Як пояснює History, цей знак набув популярності під час Другої світової війни як символ перемоги. Згодом, у 1960-х роках, його почали активно використовувати учасники антивоєнного руху у США, надавши йому значення миру.

Тому не виключено, що рух Трампа можна сприймати як варіацію знайомого жесту. Однак традиційний знак V зазвичай показують піднятими пальцями, тоді як американський президент спрямував їх униз.

Вінстон Черчилль показує знак перемоги

Жест із байкерської культури

Ще одне цікаве трактування можна знайти в байкерській культурі. Там два пальці, спрямовані вниз, використовують як привітання між мотоциклістами.

Цей жест символізує побажання безпечної дороги. Мотоциклісти опускають два пальці вниз, бажаючи один одному тримати обидва колеса на землі. Звідси й походить вислів — "two wheels down", тобто "два колеса внизу".

Байкерський жест

У мотоциклетному середовищі такий рух також є коротким невербальним привітанням. Він може означати взаємну повагу.

А якщо це просто випадковий рух?

Не варто виключати й найпростіше пояснення: рух пальців міг бути мимовільним. Наприклад, через короткочасне скорочення м'язів кисті або звичайну зміну положення руки після рукостискання.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Трамп засинає на публіці.