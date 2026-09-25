Во Львовской области прорабатывают проект новых очистных сооружений

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В Сокольниках Львовского района могут построить новую станцию для перекачки и очистки сточных вод. ООО "Сокол-Л" и ООО "Нова-КОС" подписали меморандум о сотрудничестве и планируют совместно проработать возможность реализации такого проекта.

Речь идет о возможном создании современной станции перекачки и очистки сточных вод, которая могла бы обеспечивать прием и очистку как существующих, так и будущих объемов стоков из сел Сокольники, Скнилов, Басовка и Годовица.

На первом этапе планируется определить основные технические параметры будущего объекта, проанализировать возможные технологии и оборудование, оценить ориентировочную стоимость строительства, а также рассмотреть возможные модели финансирования, реализации и последующей эксплуатации.

Станцию планируют разместить на земельном участке ООО "Сокол-Л". Для этого на участке будут проведены геодезические, геологические и другие необходимые исследования. При подготовке проекта стороны планируют ориентироваться на энергоэффективные технологии и учитывать экологические требования.

Потребность в развитии системы водоотведения и очистки сточных вод в Сокольниках предусмотрена градостроительной документацией. Подписание меморандума означает старт этапа обработки технической, экономической и организационной составляющих проекта, по результатам которого стороны будут определять целесообразность, параметры и условия его дальнейшей реализации.

Для "Нова-КОС" это уже не первый проект в сфере очистной инфраструктуры. В сентябре компания сообщила об инвестициях в строительство новых очистных сооружений в Калуше. Объем запланированных инвестиций составляет 513 млн грн. По данным Forbes Ukraine, "Нова-КОС" также работает или ведет переговоры по подобным проектам примерно с 15 городами Украины.