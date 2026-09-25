Забудьте про складне паркування: знайдено компактний кросовер із камерою для водіїв у віці

Компактне авто легко поміщається на міських парковках

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З віком особливо важливо, щоб автомобілем було легко керувати та паркуватися в місті. Саме тому компактні кросовери можуть бути зручним варіантом для людей поважного віку.

Одним із таких варіантів може бути Nissan Juke — компактний кросовер. Завдяки довжині трохи більше чотирьох метрів він не створює зайвих труднощів під час паркування, а камера заднього виду та парктроніки в окремих версіях додатково спрощують цей процес, як написали в "autohero".

Чим приваблює модель

Автомобіль має впізнаваний дизайн, завдяки якому його легко помітити на дорозі. Модель також добре представлена на ринку, тому знайти запчастини для неї зазвичай не складно.

Серед інших плюсів — довговічність і відносно невисока схильність до поломок. Версії з базовим оснащенням також можуть коштувати дешевше за інші автомобілі преміального сегмента.

Які є недоліки

Попри формат кросовера, салон у цієї моделі не можна назвати дуже просторим. Особливо це помітно на задньому ряду, де пасажирам може бракувати місця.

У старших версіях автомобіля також не надто великий багажник. Тому перед купівлею варто врахувати, скільки пасажирів і багажу зазвичай доведеться перевозити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про кросовер, який вирізняється зручною посадкою та простим керуванням і може підійти людям поважного віку.