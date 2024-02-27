У Києві авто зробило сальто та приземлилося на дах (відео)

На місці ДТП працювали поліцейські та медики

У вівторок, 27 лютого, у Дарницькому районі Києва сталася серйозна ДТП за участю двох легкових автомобілів. Внаслідок зіткнення одна з машин перекинулася і приземлилася на дах.

На місце події очевидці викликали правоохоронців, рятувальників та медиків швидкої допомоги. Про це повідомила низка столичних Телеграм-каналів.

Так, біля Південного мосту, неподалік станції метро "Славутич", дорогу не поділили два легкові автомобілі. Удар був настільки сильним, що AUDI перекинулася на дах та зупинилася посеред дороги. Як виявилося, за кермом сиділа жінка, яка отримала значні травми та була госпіталізована. Водій іншого авто, на щастя, не зазнав поранень.

Варто зазначити, що обидва транспортні засоби, які потрапили в аварію, були значно пошкоджені та деформовані.

На місці працювали правоохоронці. Причини та обставини аварії належить встановити слідству. За цим фактом проводиться розслідування.

Варто зазначити, що унаслідок аварії рух не було ускладнено, адже на мосту є обмеження для приватного транспорту.

Аварія сталася біля Південного мосту

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві трамвай протаранив вантажівку і на місці ДТП утворився величезний затор. Внаслідок зіткнення кабіна трамвая виявилася дуже сильно пошкодженою — її буквально розірвало на кілька частин.