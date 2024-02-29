Нардеп збив на смерть 18-річну дівчину: ДБР закінчило слідство, озвучено висновки

Смерті можна було уникнути

Українські правоохоронці завершили розслідування резонансної ДТП, під час якої нардеп на смерть збив дівчину. Слідство встановило, що депутат порушив правила дорожнього руху.

Про це повідомляє пресслужба ДБР. Насамперед варто нагадати, що йдеться про народного обранця від "Батьківщини" Андрія Ніколаєнка. Він у листопаді 2023 року на смерть збив 18-річну дівчину на трасі в Житомирській області.

За даними слідства, депутат всупереч вимогам ПДР рухався зі столиці до Львова з перевищенням дозволеної швидкості. Зокрема, камери на трасі Київ – Чоп зафіксували перевищення допустимої швидкості від 40 до 50 км/год, зокрема одна з камер зафіксувала таке перевищення у межах населеного пункту, де сталася трагедія. Це підтвердила фототехнічна експертиза.

"У цей час 18 річна місцева мешканка перебігала проїзну частину в селі. Водій, перевищуючи дозволену швидкість, не вжив достатніх заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу та допустив наїзд на потерпілу. Дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події", — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим правоохоронці дійшли висновку, що якби нардеп дотримувався правил дорожнього руху, то загибелі потерпілої можна було б уникнути. Вона покинула б проїжджу частину до зіткнення.

"Також стало відомо, що винуватець ДТП систематично притягався до адмін. відповідальності патрульною поліцією за перевищення швидкості, зокрема лише протягом 2022-2023 років щодо нього було винесено 22 постанови", — встановили в ДБР.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що п’яний депутат на смерть збив велосипедиста.