Їздив п'яний по центрі Львова, але уник покарання: суд закрив справу про нетверезе водіння турка

Перевірка на алкотестері підтвердила, що іноземець був за кермом нетверезий

Галицький районний суд Львова закрив справу про нетверезе водіння громадянина Туреччини через те, що іноземця не забезпечили перекладачем. Йдеться про Кемала Кьоксала.

Цікаво, що перевірка на алкотестері підтвердила, що він був за кермом нетверезий. Про це пише ZAXID.NET.

Постанову суду винесли у лютому 2024 року. У ній було сказано, що Кьоксал під час комендантської години близько 00:10 7 січня їхав на автомобілі BMW X5 по проспекту Свободи у центрі Львова. Його зупинили патрульні та виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Водій мирно пройшов перевірку на драгері. Виявилося, що в його крові було 0,64 проміле алкоголю.

На саме засідання суду іноземець не прийшов. Його адвокат заперечив факт вчинення адмінправопорушення, зазначивши, що той базово розуміє українську мову, але не володіє юридичною термінологією.

"Поліцейські не залучили перекладача та не змогли пояснити зрозумілою для нього мовою причину зупинки та його права, позбавили можливості висловити зауваження та скористатись послугами адвоката", — заявив правозахисник.

Врешті-решт суддя погодилась з аргументами адвоката та закрила справу про нетверезе водіння громадянина Туреччини.

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві у Печерську внаслідок дорожно-транспортної пригоди загинули двоє людей. ДТП влаштував іноземець, який перебував за кермом свого автомобіля напідпитку.