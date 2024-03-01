Ездил пьяный по центру Львова, но избежал наказания: суд закрыл дело о нетрезвом вождении турка

Проверка на алкотестере подтвердила, что иностранец был за рулем нетрезв.

Галицкий районный суд Львова закрыл дело о нетрезвом вождении гражданина Турции из-за того, что иностранца не обеспечили переводчиком. Речь идет о Кемала Кексала.

Интересно, что проверка на алкотестере подтвердила, что он был за рулем нетрезв. Об этом пишет ZAXID.NET.

Постановление суда было вынесено в феврале 2024 года. В ней было сказано, что Кексал во время комендантского часа около 00:10 7 января ехал на автомобиле BMW X5 по проспекту Свободы в центре Львова. Его остановили патрульные и обнаружили признаки алкогольного опьянения. Водитель мирно прошел проверку на драгере. Оказалось, что в его крови было 0,64 промилле алкоголя.

На самое заседание суда иностранец не пришел. Его адвокат опроверг факт совершения админправонарушения, отметив, что тот базово понимает украинский язык, но не владеет юридической терминологией.

"Полицейские не привлекли переводчика и не смогли объяснить понятным ему языком причину остановки и его права, лишили возможности высказать замечания и воспользоваться услугами адвоката", — заявил правозащитник.

В конце концов, судья согласилась с аргументами адвоката и закрыла дело о нетрезвом вождении гражданина Турции.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве в Печерске в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. ДТП устроил иностранец, находившийся за рулем своего автомобиля под хмельком.