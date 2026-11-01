Не зберігайте туалетний папір в цьому місці: якій небезпеці ви себе піддаєте

Волога псує структуру паперу, а відкрита упаковка на підлозі не захищає його від забруднень

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Запасні рулони туалетного паперу краще зберігати в сухому закритому місці, подалі від ванни, душу й унітаза. У вологому приміщенні папір втрачає м’якість і деформується, а на відкриті рулони можуть потрапляти бактерії та бруд.

Про ризики такого зберігання та способи захистити запас паперу пише Deccoria.pl.

Навіть відкрита упаковка поруч з унітазом залишає рулони незахищеними від крапель, які здіймаються в повітря під час змивання.

Як вологість впливає на туалетний папір

Ванна кімната здається зручним місцем для запасу: рулони можна поставити на підставку поруч з унітазом і завжди мати під рукою. Проте висока вологість негативно впливає на їхню структуру та свіжість.

Папір починає розшаровуватися, рулони втрачають форму. Зникають початкова м’якість і пухкість, через що користуватися ним стає менш комфортно.

Відкриті рулони біля унітаза залишаються незахищеними від вологи та крапель Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Вологе середовище також сприяє розмноженню грибків і бактерій. Вони можуть з’являтися й на папері, хоча зовні це не завжди помітно.

Де краще тримати запасні рулони

Найкраще місце для великого запасу – поза ванною кімнатою, наприклад у шафі в коморі. Якщо такої можливості немає, у самій ванній для зберігання підійде закрита шафка: вона захищатиме папір від вологи та пилу.

Ще один варіант – плетений кошик із кришкою, бажано з тканинною вкладкою. Його не слід ставити безпосередньо на підлогу або біля ванни чи душу, адже плетений матеріал також здатний поглинати вологу.

Запасні рулони варто тримати в закритій шафці подалі від вологи Джерело: Згенеровано ("Телеграф")

Чим ризиковані відкрита упаковка та зберігання на підлозі

Під час змивання з піднятою кришкою унітаза в повітря потрапляє так званий туалетний аерозоль, який містить, зокрема, бактерії. Дрібні краплі осідають на сусідніх поверхнях, зокрема на рулонах у відкритій упаковці або на підставці біля унітаза. Щоб обмежити таке забруднення, перед змиванням кришку потрібно закривати.

Папір на підлозі також контактує із забрудненнями, що там накопичуються. Під час прибирання на нього може випадково потрапити вода з мийним засобом. Використання такого паперу загрожує подразненням шкіри або алергічною реакцією.

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