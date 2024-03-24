"Як я здамся без бою": командувач Сухопутних військ ЗСУ розкритикував українців за ставлення до ТЦК

Росія намагається вбити клин між суспільством та армією

Дії та публічні вислови деяких українців перетворились на потужну зброю в руках ворога. Росія може завдати Україні поразки через негативне ставлення наших громадян до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк. Його допис має назву "Як я здамся без бою": чому за допомогою самих українців ворог може завдати нам поразки".

"Вищий пілотаж мистецтва війни — зруйнувати замисли ворога і завдати йому поразки, не застосовуючи свого війська в бою. І судячи з останніх місяців, росіяни дуже вправно користуються давньокитайськими стратагемами ведення війни. А деякі наші співгромадяни, на жаль, втратили розуміння, що їхні дії та публічні вислови перетворились на потужну зброю в руках ворога. Який не полишав, не полишає і ніколи не полишить свого прагнення знищити Україну", — написав він.

Павлюк нагадав, що українці писали й поширювали в соцмережах два роки тому. Він закликав порівняти це з тим, що є зараз.

"Від черг до ТЦК і мемів "як служити — то всі хворі, а як воювати — то всі здорові", ми дійшли до цькування військових з ТЦК та моральної підтримки ухиляння від захисту України. Два роки тому (ще не маючи й десятої долі сьогоднішніх засобів ППО, озброєнь та досвіду повномасштабної війни) ми з усім тим чудово розуміли, як важливо зірвати мобілізацію на Росії. Тішились кожному підпаленому там військкомату, раділи чергам їхніх ухилянтів, що панічно тікали до Грузії та Казахстану", — зазначив командувач.

Павлюк наголосив, що з тодішньої єдності та згуртованості український простір новин та обговорень "так скотився (а точніше, оскотинився) не без допомоги наших чудових блогерів та вільних медіа". Він зазначив, що в стрічках новин безліч репортажів про "нещасних потопельників у Тисі" чи загони "бойових гуцулів".

"Але матеріали щодо роботи ТЦК, особливостей проходження військової служби, необхідності виконання військового обов'язку – майже відсутні. Цікавість видань до таких тем не спостерігається. Звернення від медіа задля роз'яснення цих питань – одиничні. Не вийде зробити кричущий заголовок? Цільова аудиторія ховатиме очі?

Окрема тема – ставлення до військовослужбовців ТЦК. Сьогодні ТЦК та їх роти охорони в більшості укомплектовані військовослужбовцями, що втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах", — наголосив Павлюк.

Він поставив питання, як дійшло до того, що до цих людей, які пройшли пекло, стало прийнятним ставитись як до ворогів і називати "людоловами"? Командувач зазначив, що в усіх матеріалах про "неправомірні дії ТЦК" свідомо упускається найголовніший акцент: неправомірною передусім є відмова чоловіків від свого конституційного обовʼязку — захисту України.

"Вже не кажучи про те, що всі кадри на кшталт "пакування в бус" принципово не містять, що саме в поведінці героїв матеріалу призвело до таких наслідків. В різних соцмережах: YouTube, Facebook або tik-tok безліч відео з вирваним з контексту змістом. Нам часто дорікають: "ви самі винні, ви не змінюєтеся!" Це не так. Ми змінюємося, ми бачимо і наші недоліки і щодня працюємо, щоб ставати кращими, більш зрозумілими! Попереду велика робота, і без вашої допомоги нам буде набагато важче! Адже тільки разом ми зможемо вистояти перед цією навалою і врешті-решт досягти перемоги! Розбий союзи ворога, розділи його бойові порядки — вчить давньокитайська стратегія війни. Протиставлення армії цивільним – один з її пунктів. Тож перш ніж поділитись "кричущим сюжетом про порушення прав" та тяжку долю "бідолашних ухилянтів", варто запитати себе: кому це насправді допомагає перемогти у війні? Точно що не Україні", — підсумував Павлюк.

Нагадаємо, у Львівському ТЦК та СП прокоментували ситуацію з нібито незаконним затриманням львівського волонтера Кирила Тарана. Щодо нього відкрили кримінальну справу. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець різко відреагував щодо факту затримання Тарана представниками ТЦК.