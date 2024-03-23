Скільки працівників ТЦК брали участь у бойових діях: у Міноборони приголомшили цифрою

Оборонне відомство надало цю інформацію на запит нардепки

Серед працівників територіальних центрів комплектування лише половина брали участь у бойових діях. Ба більше, середній пенсійний вік серед військових 45-47 років.

Так дані від Міністерства оборони України навела народна депутатка Галина Третьякова у Facebook. Вона зазначила, що оборонне відомство надіслало офіційну відповідь на її звернення.

У листі від Міноборони зазначено, що відсоткове співвідношення військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які є учасниками бойових дій, до їхньої загальної чисельності складає 46,2%.

Окрім цього оборонне відомство надало дані про кількість, яким призначена пенсія за вислугу років відповідно до закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

"Щойно Веніславський Федір (народний депутат України, член оборонного комітету Верховної Ради, – "Главком") звинуватив мене, що начебто я розповсюджую фейки про військових пенсіонерів, яких у віці до 60 років більше 200 000. Ось доказ, що ніяких фейків нема. Середній вік військових пенсіонерів 45-47 років. Із них лише 5410 – у ЗСУ", – йдеться у повідомленні Галини Третьякової.

Раніше "Телеграф" писав, що у мережі засвітилося відео, на якому зафіксовано конфлікт між цивільними та працівниками ТЦК у місті Київ. Невідома жінка намагалася перешкодити військовослужбовцям у виконанні їхніх службових обов'язків. До неї долучився чоловік похилого віку, бувши напідпитку, замахнувся на одного з військових табуретом.