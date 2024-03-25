Через мобілізацію та ТЦК: на Закарпатті десятки жінок перекрили трасу "Київ — Чоп", на місці поліція (відео)

Організатора протесту вже встановили

На Закарпатті кількадесят жінок перекрили рух на трасі Київ-Чоп на знак протесту мобілізації в регіоні. На місце прибули правоохоронці.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє журналіст Віталій Глагола. Він опублікував відповідне відео.

За його словами, дорогу було заблоковано в районі санаторію "Карпати" та в селі Ракошино. Правоохоронці намагаються звільнити дорогу та забезпечити проїзд.

"На місцях перекриття руху в межах Мукачівського району працюють співробітники поліції. Вони стежать за публічним порядком та наразі в одній із локацій рух вже відновили, забезпечили проїзд для транспортних засобів. Відомості буде внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією ст. 279 Кримінального кодексу України. Поліція вже встановила організаторку заходів. Тривають слідчі дії та заходи, причетних буде притягнуто до відповідальності", — сказали журналісту в поліції.

Водночас Lviv.Media пише, що організатори протесту вважають дії співробітників ТЦК "бандитськими", тому виступають сьогодні проти такого способу мобілізації.

"Всі розуміють, що йде війна, потрібна мобілізація. Боремося за незалежність та найкраще життя для наших дітей. Але такі терористичні, бандитські методи мобілізації, коли у балаклавах просто б’ють і крадуть людей із вулиць — це неприпустимо", — цитує видання слова організаторів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 7 лютого у селі Космач Івано-Франківської області жінки з бітами в руках перекрили дорогу. Причиною тому стала чутка, що до них приїдуть співробітники ТЦК. Щобільше, протестувальники побили жінку, яка проїжджала на авто, та дитину, яка перебувала в машині.