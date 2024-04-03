"Хто від цього виграє?" Лубінець розповів, чи можуть працівники ТЦК затримувати людей на вулицях

Омбудсмен розповів, як ТЦК можуть вийти зі свого становища

Співробітники Територіальних центрів комплектації не мають права затримувати на вулиці людей, бо від цього ніхто не виграє. Однак це право мають поліцейські.

Про це розповів в інтерв’ю виданню "Суспільне" уповноважений із прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець. Він зазначив, що співробітники ТЦК не мають права застосовувати силу та фізично будь-кого затримувати.

"Не можуть. Це нонсенс. Хто від цього виграє? Армія? Ні. Громадяни України, які бояться виходити на вулицю? Ні", — сказав Лубінець.

Водночас він зазначив, що в Україні є добрі приклади того, як ТЦК можуть вийти із цього положення. Так на Полтавщині вони просто передали список осіб, які ухиляються від мобілізації, співробітникам Нацполіції.

При цьому омбудсмен додав, що якщо військкомам і треба з якоїсь причини влаштовувати рейди, то це треба робити в присутності поліцейських, які вже мають право перевіряти документи, приймати законні рішення або озвучувати вимоги.

Водночас він зазначив, що виступає проти розширення повноважень ТЦК, як це пропонувалося у першій редакції законопроєкту щодо посилення мобілізації.

Як повідомлялося раніше, у вівторок, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав три важливі законопроєкти. Вони стосуються мобілізації та військового обліку, а саме зниження мінімального віку для служби в армії, запуску електронного кабінету призовника та "скасування" обмеженої придатності.