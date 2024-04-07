ТЦК "запакували" 14-річного підлітка? В Одеському військкоматі відреагували на скандал (фото)

Ким були чоловіки, поки невідомо

У ЗМІ поширюється скандальна новина про те, що на Одещині співробітники ТЦК нібито "запакували" у бус неповнолітнього. Військові вже відреагували.

Йдеться про історію, яку розповсюдило місцеве видання "Бессарабія INFORM". У матеріалі журналістів йшлося про те, що у селі Приозерне Ізмаїльського району четверо озброєних чоловіків у військовій формі силоміць закинули чотирнадцятирічного хлопчика у білий бус невідомої марки та вивезли у бік села Червоний Яр.

"Коли нападники дізналися вік хлопчини, то відпустили на трасі. Неповнолітня дитина пережила фізичне насилля, зазнала психологічних та соціальних тортур під час викрадення. Про цей кричущий випадок журналісту "Бессарабії INFORM" розповіла начальниця відділу соціального захисту населення Суворовської селищної ради Оксана Терзі", — йдеться у новині.

Оксана Терзі стверджує, що хлопчик йшов центральною вулицею Приозерного до своєї дівчини. Поруч із ним зупинився білий мікроавтобус. Звідти нібито вибігли троє худих військових із автоматами та заломили йому руки. На голові викрадачів були балаклави з намальованими білими щелепами. Хлопець бачив лише очі чоловіків. А за кермом сидів водій.

"Коли військові затягли хлопчину до мікроавтобусу, почали прикладати дуло автомату до його скроні, потім – до лоба, бо він чинив опір. А дитина займається спортом, тому в нього спрацювала реакція самооборони. Він почав викручуватися, а нападники його приборкали, наносячи удари по спині автоматом. Вони його побили та зв’язали руки пластмасовою стяжкою", – каже начальниця відділу соціального захисту населення.

У матеріалі уточнюється, що поки що невідомо, ким були люди у формі, але журналісти припустили, що це могли бути співробітники ТЦК "які таким чином проводять мобілізаційні заходи".

Наразі всі обставини встановлює поліція.

Тим часом на новину вже відреагували в Одеському ТЦК. Там повідомили, що вже розпочали службову перевірку за цим фактом.

"Щодо ситуації із звинуваченням співробітників ТЦК та СП у затриманні неповнолітнього в Ізмаїльському районі проводиться службова перевірка. Всі обставини події ретельно вивчаються, командуванням забезпечено максимальне сприяння правоохоронним органам, що діють в рамках розслідування правопорушення за ч. 1 ст. 146 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР.", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові стався новий скандал із співробітниками ТЦК.