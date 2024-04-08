Женщина напала на сотрудников ТЦК на Хмельнитчине и повредила их авто: ей грозит смешной штраф

Размера штрафа точно не хватит даже на то, чтобы восстановить поврежденные стекла

В Хмельницкой области на днях женщины напали на микроавтобус ТЦК, а одна из них даже выбила палкой окна. Теперь же стало известно, что за этот поступок она получит штраф в размере 85 гривен.

Как информирует Главком, об этом говорится в решении суда. Машинистку по стирке белья Куновского заведения дошкольного образования "Березка" обвинили по статье о мелком хулиганстве.

Следствие установило, что 29 марта 2024 года женщина нецензурно выразилась в сторону представителей военкомата, после чего с помощью палки повредила окна служебного микроавтобуса Mercedes-Benz.

Нарушительница раскаялась в содеянном и признала вину, хотя попросила суд принять к сведению ее тяжелое состояние, связанное с переживаниями из-за сына, который давно мобилизирован.

Хотя сторона потерпевших запросила максимальное наказание в виде 15 суток административного ареста, но суд все же принял к сведению смягчающие обстоятельства в виде искреннего раскаяния. Также суд принял во внимание, что женщина не привлекалась к ответственности и работает в дошкольном заведении.

Таким образом он заплатит штраф в размере 85 гривен и 605,6 гривен судебного сбора.

Как сообщалось ранее, в сети появилось видео конфликта между людьми и работниками ТЦК в Киеве. Неизвестная женщина пыталась помешать военнослужащим в исполнении их служебных обязанностей, к ней также присоединился пожилой мужчина в состоянии алкогольного опьянения и замахнулся на одного из военных табуретом.