У березні майже 1 тисяча українських сімей отримала допомогу від PIN-UP Foundation

За час існування проєкту LINE-UP допомогу від фонду отримали понад 34 404 людини з деокупованих та прифронтових регіонів

Волонтери гуманітарного проєкту LINE-UP, який реалізує благодійний фонд PIN-UP Foundation, активно продовжують відвідувати населені пункти України. У березні вони здійснили 13 гуманітарних поїздок у 9 населених пунктів Харківської, Донецької та Запорізької областей.

Всього минулого місяця волонтери PIN-UP Foundation доставили українцям понад 17 тонн різноманітних товарів: продуктові набори, побутову та медичну продукцію, дитячі набори, книжки для дітей, підгузки, корм для тварин, препарати для обробки та вакцини. Загалом у березні допомогу від фонду отримали 2 466 осіб (981 сімʼя).

"Робота LINE-UP — це регулярна підтримка українців, яка їм зараз просто необхідна. Через такі гуманітарні ініціативи ми надаємо родинам на деокупованих та прифронтових територіях надію на краще майбутнє", – коментує Марина Ільїна, президентка PIN-UP Foundation.

Загалом, за час існування проєкту LINE-UP допомогу від фонду отримали понад 34 404 людини з деокупованих та прифронтових регіонів України.

PIN-UP Foundation — це благодійний фонд, який об'єднує волонтерів, професіоналів, неурядові організації та світову спільноту, які мають спільні цінності та прагнуть до розвитку України. Програми фонду спрямовані на підтримку соціально незахищених категорій населення, розвиток освіти, спорту, охорони здоров'я та допомогу у відновленні країни.