На Львівщині чоловік погрожував підірвати суд гранатою: всі подробиці

Підозрюваного затримали правоохоронці

Погрожував підірвати суд гранатою, якщо той не винесе рішення на його користь. На Львівщині затримали чоловіка, який міг скоїти серйозний злочин. Нагадаємо, минулоріч у сільраді на Закарпатті підірвали три гранати. Тоді постраждали десятки людей.

Про це повідомляє Територіальне управління Служби судової охорони у Львівській області. Зазначається, що інцидент відбувся у місті Стрий сьогодні, 29 квітня.

"Близько одинадцятої години, в 60 метрах від будівлі суду, чоловік в автомобілі, дістав предмет схожий на гранату та почав погрожувати, що якщо не буде судового рішення на його користь, то він підірве приміщення суду. Після чого сів в автомобіль і поїхав у невідомому напрямку", — йдеться в повідомленні.

Співробітники Служби судової охорони Львівщини одразу повідомили про інцидент поліцію і викликали слідчо-оперативну групу.

Чоловіка, який погрожував підірвати суд, затримали. Ним виявився 37-річний місцевий мешканець. Нині триває розслідування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як на Дніпропетровщині чоловік підірвав себе, аби не потрапити до вʼязниці. Внаслідок вибуху він загинув.