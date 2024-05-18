На Дніпропетровщині чоловік поранив працівника ТЦК ножем: подробиці

Постраждалому надали медичну допомогу

У суботу, 18 травня, на Дніпропетровщині, у місті Синельникове, чоловік напав на працівника ТЦК, коли той виконував службові обовʼязки. Чоловік поранив сержанта ножем.

Про це інформують Сухопутні війська ЗСУ. Зазначається, що правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.

"Сьогодні, 18 травня, у місті Синельникове під час проведення військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів із оповіщення військовозобов’язаних цивільний громадянин вчинив озброєний напад із застосуванням холодної зброї (ножа) на сержанта Збройних Сил України. У результаті нападу військовослужбовець РТЦК та СП отримав ножове поранення руки. Постраждалому надали всю необхідну медичну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники Національної поліції затримали нападника.

"Відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також за фактом замаху на вбивство. Після остаточної кваліфікації злочину підозрюваному загрожує суворе покарання", — додається у повідомленні.

Не виключається, що злочин міг статись саме під впливом проросійськиз інформаційних ресурсів, які поширюють фейки про "незаконність" ТЦК", "нелегітимність" дій влади щодо військового обліку і оповіщення, "протиправність" вручення повісток тощо та про "необов’язковість" виконання конституційного обов’язку захищати Батьківщину взагалі.

Також у Сухопутних військах нагадали, що посадові особи ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєного стану.

Тож образи, опір або перешкоджання їхній діяльності – матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Раніше "Телеграф" писав, що на Черкащині нового голову ТЦК підполковника Романа Богдана запросили на сесію міської ради для ознайомлення з депутатським корпусом. Прийшов він на зустріч із підлеглими та вручив депутатам повістки.