У Черкаській області голова ТЦК вручив повістки депутатам прямо у міськраді (відео)

Представники ТЦ вручали не бойові повістки

На Черкащині нового голову ТЦК підполковника Романа Богдана запросили на сесію міської ради для ознайомлення з депутатським корпусом. Прийшов він на зустріч із підлеглими та вручив депутатам повістки.

Про це повідомляє місцеве видання 18000 із посиланням на коментар мера Ігоря Ренькаса. Представники ТЦК висловив сподівання, що депутати ухвалять правильне рішення.

Інцидент стався у Каневі 16 травня. Черкаський обласний ТЦК перед цим запросив списки депутатів та співробітників виконавчих органів у мерії. Начальник місцевого ТЦК, якого призначили у березні, хотів, щоб мерія роздала своїм співробітникам повістки, але міський голова відмовився.

"Я сказав, що у нас немає таких повноважень. Секретар міської ради в телефонному режимі повідомила, щоб з’явилися (депутати – ред.) і прийняли повістки. Прийшла одна людина", — розповів Ігор Ренькас.

Після цього Романа Богдана запросили на засідання сесії, щоб познайомити з депутатами. Він прийшов, але не з порожніми руками.

"Він прийшов на сесію. Вона у нас була неспокійна. Я його представив. Його працівники роздали повістки", – додав міський голова.

Співробітники ТЦК розпочали вручення повісток зі слів "Вітаємо зі святом вишиванки". Вони вийшли до мікрофона на сцену і за прізвищами оголошували депутатів, яким вручатимуть повістки. Ці повістки для уточнення військово-облікових даних та проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Загалом у міськраді Канева 26 депутатів, а повістки вручили шістьом із них. На сьогодні жоден зі співробітників мерії не проходив службу у ЗСУ.

"Сподіваємося, депутати ухвалять правильне рішення", — сказали наостанок представники ТЦК.

Також "Телеграф" про те, що Польща повернула двох ухилянтів Україні. Обом уже вручили повістки.