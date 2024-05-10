У Сумах чоловік після візиту до ТЦК опинився у лікарні у важкому стані: подробиці

Наразі справу передано до ДБР

Родичі 55-річного чоловіка з міста Шостки Сумської області звинувачують військових з ТЦК у протиправних діях. Вони стверджують, що чоловіка нібито таємно відвезли з Сум до Харкова, де він два рази міг втрачати свідомість і після цього потрапив у реанімацію. Після розголосу, у ТЦК заявили, що триває перевірка події.

Про це ТСН.ua розповіла родина потерпілого. Вони повідомили, що чоловік прийшов проходити медкомісію, як слухняний громадянин, але у відповідь зіштовхнувся із невтішними реаліями.

Деталі трагічного випадку

"Під час проведення комісії зроблено кардіограму, де зʼясувалось, що на серці рубці. Зателефонували сімейному лікарю, яка повідомила, що з високою вірогідністю громадянин переніс інфаркт та обовʼязково потрібно пройти УЗД серця. Останні 3 роки почав підвищуватися тиск, з гіпотоніка переріс в гіпертоніка. Крім того, є проблеми зі спиною з тридцяти років. При зміщенні дисків, відмовляють ноги", — розповіла дружина 55-річного чоловіка.

Вона додає, що сімейний терапевт порадила дообстеження, але ВЛК навіть не поміряли тиск, й сказали, що чоловік може служити.

"Під час спілкування з головою ВКЛ чоловік попросив зробити дообстеження через дійсно поганий стан здоров'я та можливість негативних та непередбачуваних ситуацій (бо таке періодично трапляється у цивільному житті через вищевказані проблеми) на що отримав відмову у грубій формі", — каже дружина.

Опинився в реанімації без документів

Після цього постраждалий отримав нову повістку й мав їхати до навчального центру у Сумах. Натомість його привезли до м. Харків, де йому стало зле.

За даними родини, ТЦК обіцяли доправити його до м. Шостка, але автобусом повезли в Гончаровськ (північ Чернігівської області). Тут він ще раз втратив свідомість, і в такому стані доправили до лікарні м. Конотопа, в якій потрапив в реанімацію. Як повідомили в приймальному відділенні, в важкому стані.

"У лікарні він опинився без супроводжувальних документів. Представники Шосткинського ТЦК та СП навіть не повідомили родині, що чоловік в реанімації м. Конотоп", — розповіли родичі, що дізналися про стан чоловіка випадково через знайомих.

Наразі справу передано до ДБР, а на випадок відреагувала народна депутатка Ірина Фріз, якій родина відправила запит.

"Черговий кричущий випадок протиправних дій представників ТЦК та СП, в даному випадку Шосткінського районного, та питання потерпілих — куди звертатись у разі вчинення таких порушень. Відповідь одна — одразу звертайтесь в ДБР. Не зволікайте. Робіть інформаційно відомими всі випадки та всіх причетних щодо скоєння протиправних дій, щоб не допустити створення протизаконної системи", — написала вона у Фейсбуці.

Реакція ТЦК

В Сумському ОТЦК, коментуючи ситуацію, журналістам розповіли, що наразі йде перевірка.

"Ми зараз перевіряємо цю інформацію, реакція на це буде. З’ясовуємо, що відбулося насправді", — повідомив в коментарі речник Сумського обласного ТЦК Олександр Бондаренко.

Раніше "Телеграф" писав, що на Львівщині засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації. Відмову від проходження служби він пояснив цікаво.