На Днепропетровщине мужчина ранил работника ТЦК ножом: подробности

Пострадавшему оказали медицинскую помощь

В субботу, 18 мая, в Днепропетровской области, в городе Синельниково, мужчина напал на работника ТЦК, когда тот исполнял служебные обязанности. Мужчина ранил сержанта ножом.

Об этом сообщает Сухопутные войска ВСУ. Отмечается, что правоохранители уже открыли уголовное производство.

"Сегодня, 18 мая, в городе Синельниково во время проведения военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки мер по оповещению военнообязанных гражданский гражданин совершил вооруженное нападение с применением холодного оружия (ножа) на сержанта Вооруженных Сил Украины. В результате нападения военнослужащий РТЦК и получил ножевое ранение руки. Пострадавшему предоставили всю необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Национальной полиции задержали нападающего.

"Открыто уголовное производство по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также по факту покушения на убийство. После окончательной квалификации преступления подозреваемому грозит суровое наказание", — добавляется в сообщении.

Не исключается, что преступление могло произойти именно под влиянием пророссийских информационных ресурсов, распространяющих фейки о "незаконности" ТЦК", "нелегитимности" действий власти по военному учету и оповещению, "противоправности" вручения повесток и т.п. и о "необязательности" выполнения конституционного обязанности защищать Родину вообще.

Также в Сухопутных войсках напомнили, что участвующие или организующие оповещения военнообязанных должностные лица ТЦК и СП в соответствии с законодательством являются специальным субъектом, исполняющим служебные обязанности во время правового режима военного положения.

Поэтому оскорбления, сопротивление или препятствование их деятельности будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность.

Ранее "Телеграф" писал, что в Черкасской области нового председателя ТЦК подполковника Романа Богдана пригласили на сессию городского совета для ознакомления с депутатским корпусом. Пришел он на встречу с подчиненными и вручил депутатам повестки.