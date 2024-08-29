Показали приклад для інших: як громада на Полтавщині самостійно створила Алею слави полеглих захисників

У селі Сем’янівка Полтавського району Полтавської області мешканці ініціювали і самостійно, без залучення бюджетних грошей, створили Алею слави полеглих захисників. Її відкрили сьогодні, у День пам’яті захисників України.

На Алеї увіковічнено пам'ять про п’ятьох захисників із громади: це Андрій Кривенко, Дмитро Білик, Роман Федій, Роман Сук та Василь Періг.

Люди самі придумали ідею, дизайн, купили всі необхідні матеріали і власними силами на ділянці в центрі села біля дороги облаштували сучасний меморіал зі стелою.

"Починалося все з невеличкої ідеї на зразок "давайте приберемо та здійснимо щось благородне". А сьогодні по факту ми бачимо, що зроблена величезна робота з залученням громади", — розповів вчитель фізики та інформатики Сем’янівського НВК Андрій Пуха, який особисто створював Алею.

Він розповів, що до створення Алеї слави його долучив ветеран війни, представник громади Дмитро Локошко. Один із загиблих захисників, Андрій Кривенко, був його другом та побратимом. Дмитро своїми руками зробив велику частину роботи, а також сам створив унікальну металеву скульптуру — маки в гільзі.

До роботи також особливо активно долучився 20-річний мешканець сусіднього села Петрівка Валентин Кравченко, батько якого зараз захищає країну.

"Люди, які проїжджали повз Сем’янівку, часто запитували, що це буде, і дякували нам. А в останній тиждень, коли почалося розмальовування фінальної картинки, взагалі кожен підходив. Тиснули руку і казали, що їм дуже подобається. Деякі люди мені говорили, що вони спеціально приїжджали подивитись, що у нас тут у Сем’янівці відбувається і як створюються такі проєкти", — зазначив Андрій Пуха.

Віта Кривенко, дружина загиблого захисника, розповіла, що ідея створення такої Алеї Слави справила на неї неочікуване враження.

"Мій чоловік Андрій Кривенко загинув у квітні 2022 року, тобто два роки, як його немає з нами. За цей час в селі, по суті, не було створено пам'яток, дошок пошани нашим хлопцям. І ця ідея мене просто сколихнула, що є такі люди, які пам'ятають про наших хлопців. Дякуючи ініціативі побратима мого Андрія Дмитра Локошка, який з ним був пліч-о-пліч ще з 2014 року, у нас в селі все ж таки з'явилося місце шани та пам'яті нашим захисникам", — сказала Віта Кривенко.

Те, що Алею слави зробили стараннями самої громади, має велике значення для самої громади, — вважає Інна Періг, дружина ще одного загиблого захисника.

"Коли громада разом працює над створенням такого символічного місця, це об'єднує людей і зміцнює їхнє почуття спільності. Вони відчувають себе дотичними до чогось більшого, що має історичне та культурне значення", — наголосила вона.

Участь у відкритті Алеї взяли близько 100 представників громади. У День пам’яті захисників України меморіал освятили. А також представники міської влади і громади вручили подяки матерям загиблих воїнів.