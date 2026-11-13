Цей досвід корисний Україні: Комаров готує новий цикл "Світу навиворіт", названо країну

Серед тем майбутніх випусків – повернення ветеранів до громадянського життя

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Дмитро Комаров готує випуски "Світу навиворіт" про життя Ізраїлю в умовах тривалої військової загрози. У Києві він обговорив майбутній цикл із послом Ізраїлю в Україні Роєм Розенблітом. Проект розповість про досвід, який може стати у нагоді українцям під час війни та при післявоєнному відновленні.

Про підготовку циклу пише OBOZREVATEL із посиланням на Посольство Ізраїлю в Україні. За підсумками зустрічі дипломатичне представництво та журналіст домовилися співпрацювати та вже почали готувати зйомки.

Протиповітряна оборона, резерв та захищена лікарня

"Світ навиворіт" розширює географію зйомок, щоб знайомити українських глядачів із досвідом інших країн. Ізраїль став одним із перших напрямків проекту. На зустрічі Комаров та Розенбліт обговорили протиповітряну оборону, цивільний захист та службу у резерві.

Окремо говорили про ветеранський рух: повернення людей до громадянського життя після служби та можливості обміну досвідом між ветеранами України та Ізраїлю.

Один із конкретних прикладів – лікарня "Рамбам" у Хайфі. Під час обстрілів її підземний паркінг перетворювали на повноцінний захищений шпиталь. Цей досвід обговорили разом з іншими способами організувати життя за умов постійної військової загрози.

Під час обстрілів підземний паркінг лікарні "Рамбам" у Хайфі перетворювали на захищений госпіталь Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Технології та сімейні традиції на тлі війни

Розенбліт запропонував розповісти українським глядачам і про інші сторони життя в Ізраїлі: розвиток технологій, науки та сучасної культури. За словами посла, цікаво показати, як ізраїльтяни продовжують працювати у цих сферах та зберігають давні сімейні традиції.

Посол служив в Армії оборони Ізраїлю і понад 30 років працює у дипломатії. Під час зустрічі він поділився особистим досвідом. Учасники також обговорили, що допомагає жителям країни жити повноцінним життям та планувати, незважаючи на тривалу загрозу війни.

Посол Держави Ізраїль в Україні Рой Розенбліт зустрівся в Києві з Дмитром Комаровим, творцем «Світу навиворіт» - одного з найвідоміших українських документальних телепроєктів. Говорили про актуальні для України теми майбутнього документального проєкту - досвід Ізраїлю у сфері протиповітряної оборони й цивільного захисту, службу в резерві та повернення ветеранів до цивільного життя. Окрему увагу приділили тому, що допомагає людям в Ізраїлі жити повноцінно й будувати плани в умовах тривалої воєнної загрози. Рой Розенбліт, який служив в Армії оборони Ізраїлю й понад 30 років працює дипломатом, поділився власним досвідом. На його думку, українським глядачам буде цікаво побачити, як в умовах воєнної загрози ізраїльтяни розвивають нові технології, науку й сучасну культуру та зберігають у родинах давні традиції. Головна тема зустрічі - підготовка випусків про Ізраїль. «Світ навиворіт» розширює географію зйомок, щоб показати досвід інших країн, корисний Україні під час війни й у період повоєнного відновлення. Ізраїль - одна з перших країн, де заплановано зйомки. Обговорили ветеранський рух в Ізраїлі та обмін досвідом між ветеранами двох країн. Ішлося й про лікарню «Рамбам» у Хайфі, де під час обстрілів підземний паркінг перетворювали на повноцінний захищений шпиталь. Уже чотири з половиною роки Дмитро знімає в Україні. Він із камерою супроводжував українські підрозділи під час бойових операцій, першим із журналістів зафільмував щойно звільнені Бучу, Ірпінь і Гостомель, документував контрнаступ на Харківщині та звільнення Херсона. У репортажах показав роботу української ППО й евакуацію поранених гелікоптерами та медичними потягами. Для проєкту «Рік» Дмитро понад добу супроводжував Володимира Зеленського в робочій поїздці, а тодішній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав йому перше від початку повномасштабного вторгнення велике відеоінтерв’ю. Фільм «Рік» цитували The Times і The Independent, а на YouTube його версії сукупно зібрали понад 22 мільйони переглядів. Саме з досвіду зйомок в Україні народилася ідея циклу про Ізраїль. За підсумками зустрічі Посольство та Дмитро Комаров домовилися про співпрацю та розпочали підготовку до зйомок. — Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) November 12, 2026

Як зйомки в Україні призвели до ідеї нового циклу

Ідея випусків про Ізраїль виникла під час роботи Комарова в Україні. Вже чотири з половиною роки журналіст документує повномасштабну війну: супроводжує українські підрозділи на бойових операціях та знімає звільнені території.

Комаров першим серед журналістів зобразив щойно звільнені Бучу, Ірпінь та Гостомель. Він також знімав контрнаступ у Харківській області та звільнення Херсона. У його репортажах – робота української протиповітряної оборони, евакуація поранених гелікоптерами та медичними поїздами.

Як повідомляв "Телеграф", в Ізраїлі захисні кімнати мамад обладнають прямо у житлових будинках. Цей приклад доповнює тему цивільного захисту, яку Дмитро Комаров планує розкрити у циклі про Ізраїль у матеріалі про мамадів. За ізраїльськими стандартами площа такої кімнати повинна становити не менше 9 квадратних метрів, а зовнішні стіни мати товщину 30-35 сантиметрів.