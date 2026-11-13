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Цей досвід корисний Україні: Комаров готує новий цикл "Світу навиворіт", названо країну

Автор
Анастасія Мокрик
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Дмитро Комаров
Дмитро Комаров. Фото Колаж "Телеграфу"

Серед тем майбутніх випусків – повернення ветеранів до громадянського життя

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Дмитро Комаров готує випуски "Світу навиворіт" про життя Ізраїлю в умовах тривалої військової загрози. У Києві він обговорив майбутній цикл із послом Ізраїлю в Україні Роєм Розенблітом. Проект розповість про досвід, який може стати у нагоді українцям під час війни та при післявоєнному відновленні.

Про підготовку циклу пише OBOZREVATEL із посиланням на Посольство Ізраїлю в Україні. За підсумками зустрічі дипломатичне представництво та журналіст домовилися співпрацювати та вже почали готувати зйомки.

Протиповітряна оборона, резерв та захищена лікарня

"Світ навиворіт" розширює географію зйомок, щоб знайомити українських глядачів із досвідом інших країн. Ізраїль став одним із перших напрямків проекту. На зустрічі Комаров та Розенбліт обговорили протиповітряну оборону, цивільний захист та службу у резерві.

Окремо говорили про ветеранський рух: повернення людей до громадянського життя після служби та можливості обміну досвідом між ветеранами України та Ізраїлю.

Один із конкретних прикладів – лікарня "Рамбам" у Хайфі. Під час обстрілів її підземний паркінг перетворювали на повноцінний захищений шпиталь. Цей досвід обговорили разом з іншими способами організувати життя за умов постійної військової загрози.

Підземний паркінг, переобладнаний у госпіталь з ліжками та медичним обладнанням
Під час обстрілів підземний паркінг лікарні "Рамбам" у Хайфі перетворювали на захищений госпіталь Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Технології та сімейні традиції на тлі війни

Розенбліт запропонував розповісти українським глядачам і про інші сторони життя в Ізраїлі: розвиток технологій, науки та сучасної культури. За словами посла, цікаво показати, як ізраїльтяни продовжують працювати у цих сферах та зберігають давні сімейні традиції.

Посол служив в Армії оборони Ізраїлю і понад 30 років працює у дипломатії. Під час зустрічі він поділився особистим досвідом. Учасники також обговорили, що допомагає жителям країни жити повноцінним життям та планувати, незважаючи на тривалу загрозу війни.

Як зйомки в Україні призвели до ідеї нового циклу

Ідея випусків про Ізраїль виникла під час роботи Комарова в Україні. Вже чотири з половиною роки журналіст документує повномасштабну війну: супроводжує українські підрозділи на бойових операціях та знімає звільнені території.

Комаров першим серед журналістів зобразив щойно звільнені Бучу, Ірпінь та Гостомель. Він також знімав контрнаступ у Харківській області та звільнення Херсона. У його репортажах – робота української протиповітряної оборони, евакуація поранених гелікоптерами та медичними поїздами.

Як повідомляв "Телеграф", в Ізраїлі захисні кімнати мамад обладнають прямо у житлових будинках. Цей приклад доповнює тему цивільного захисту, яку Дмитро Комаров планує розкрити у циклі про Ізраїль у матеріалі про мамадів. За ізраїльськими стандартами площа такої кімнати повинна становити не менше 9 квадратних метрів, а зовнішні стіни мати товщину 30-35 сантиметрів.

Теги:
#Ізраїль #Випуск #Світ навиворіт #Дмитро Комаров