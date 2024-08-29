Показали пример другим: как община на Полтавщине самостоятельно создала Аллею славы павших защитников

В селе Семьяновка Полтавского района Полтавской области жители инициировали и самостоятельно, без привлечения бюджетных денег, создали Аллею славы павших защитников. Ее открыли сегодня, в День памяти защитников Украины.

На Аллее увековечена память о пяти защитниках из общины: это Андрей Кривенко, Дмитрий Билык, Роман Федий , Роман Сук и Василий Периг .

Люди сами придумали идею, дизайн, купили все необходимые материалы и сами по себе на участке в центре села у дороги обустроили современный мемориал со стелой.

"Начиналось все с небольшой идеи типа "давайте уберем и осуществим что-то благородное". А сегодня по факту мы видим, что проделана огромная работа с привлечением общества", — рассказал учитель физики и информатики Семьяновского УПК Андрей Пуха , который лично создавал Аллею.

Он рассказал, что к созданию Аллеи славы его приобщил ветеран войны, представитель общины Дмитрий Локошко . Один из погибших защитников, Андрей Кривенко, был его другом и собратьем. Дмитрий своими руками сделал большую часть работы, а также сам создал уникальную металлическую скульптуру – маки в гильзе.

К работе также особенно активно приобщился 20-летний житель соседнего села Петровка Валентин Кравченко, отец которого сейчас защищает страну.

"Люди, которые проезжали мимо Семяновки , часто спрашивали, что это будет, и благодарили нас. А в последнюю неделю, когда началось разрисовка финальной картинки, вообще каждый подходил. Давили руку и говорили, что им очень нравится. Некоторые люди мне говорили, что они специально приезжали посмотреть, что у нас здесь в Семьяновке происходит и как создаются такие проекты ", — отметил Андрей Пуха .

Вита Кривенко, жена погибшего защитника, рассказала, что идея создания такой Аллеи Славы произвела на нее неожиданное впечатление.

Мой муж Андрей Кривенко погиб в апреле 2022 года, то есть два года, как его нет с нами. За это время в селе, по сути, не были созданы памятники, доски почета нашим ребятам. И эта идея меня просто всколыхнула, что есть такие люди, которые помнят о наших ребятах. Благодаря инициативе побратима моего Андрея Дмитрия Локошко , который с ним был бок о бок еще с 2014 года, у нас в селе все же появилось место уважения и памяти нашим защитникам", — сказала Вита Кривенко.

То, что Аллею славы сделали стараниями самой общины, имеет большое значение для самой общины, считает Инна Периг , жена еще одного погибшего защитника.

"Когда община вместе работает над созданием такого символического места, это объединяет людей и укрепляет их чувство общности. Они чувствуют себя причастными к чему-то большему, имеющему историческое и культурное значение", — подчеркнула она.

Участие в открытии Аллеи приняли около 100 представителей общины. В День памяти защитников Украины мемориал освятили. А также представители городских властей и общины вручили благодарности матерям погибших воинов.