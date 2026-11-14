"АТБ" слідкує за вами: яку інформацію мережа отримує про покупця для персональних знижок

Пропозицію потрібно активувати до оплати, а сповіщення про неї можна вимкнути

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Для персональних знижок "АТБ" використовує історію покупок, уподобання та активність покупця в програмі лояльності. Ці дані допомагають системі автоматично добирати товари й розмір знижки для конкретного облікового запису.

"АТБ" пояснює, що система може враховувати частоту покупок, давність останньої, середній чек, придбані категорії товарів і канал продажу. Через це на той самий товар різні категорії покупців можуть отримати різний відсоток знижки.

"АТБ не приймає окремих ручних рішень щодо конкретних користувачів: для всіх покупців відповідної категорії застосовуються однакові умови", – пояснює компанія.

ПЕрсональні знижки в "АТБ"

Правила використання додатка передбачають авторизацію за номером телефону й отримання імені та прізвища користувача. Приймаючи умови, користувач погоджується на обробку внесених у додаток даних, зокрема персональних. Додаткову інформацію про профіль він надає добровільно.

Щоб скористатися знижкою, акцію потрібно активувати й відсканувати код на касі Джерело: Телеграф

Покупець може вимкнути push-сповіщення в налаштуваннях телефону або додатка – право на доступну пропозицію зберігається. Самостійно визначати товари для майбутніх знижок не можна, але окремі акції дозволяють обирати із запропонованого переліку. Для застосування знижки потрібно активувати акцію та до оплати відсканувати код із додатка на касі. Скасувати активацію неможливо.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи може "АТБ" закрити супермаркет, якщо він не приносить прибутку. Як мережа обирає місця для магазинів.