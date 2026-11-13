Дефіцит чи подорожчання? Що чекає на ціни на соняшникову олію після зупинки заводів

Пляшка у магазинах коштує близько 100 гривень, а закупівельні ціни на соняшник знижуються

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Через російські атак агрохолдинг "Кернел" припинив роботу всіх олійних заводів та закупівлю соняшника. Однак це не повинно призвести до подорожчання олії в українських магазинах. Експерт Олег Пендзин не прогнозує такого зростання цін, хоча скорочення переробки вже тисне на вартість сировини для аграріїв.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Дефіцит соняшникової олії? Чи варто українцям бігти до магазинів після зупинки заводів "Кернел""

Олег Пендзин пояснює свій прогноз тим, що в країні з великим запасом вистачає власної олії. Станом на 13 листопада середня ціна рафінованої "Олейни" обсягом 850 мл становить 104,66 гривні.

Скільки коштує олія в магазинах

На 13 листопада пляшка "Олейни" обсягом 850 мл коштує 99,99 грн у Novus, 101,50 грн – в Auchan та 112,50 грн – у Megamarket. У жовтні середня ціна цієї олії за місяць становила 106,83 гривні – на 2,17 гривні більше за нинішню середню ціну.

У Novus "Олейна" обсягом 850 мл продається за 99,99 гривні

У Auchan пляшка "Олейни" коштує 101,50 гривні

Ціни на "Олейну" в Megamarket

У олії "Щедрий Дар", торгової марки "Кернел", ціни змінюються інакше. На 13 листопада пляшка обсягом 850 мл коштує по 106 гривень у Novus та Auchan. У жовтні її середня ціна становила 102,72 гривні – зараз вона вища на 3,28 гривні.

У листопаді "Щедрий Дар" у Novus та Auchan продавали по 106 гривень.

У листопаді "Щедрий Дар" продається дорожче за свою жовтневу середню ціну.

Чому дешевшає соняшник

Для виробників сировини ситуація складається інакше. За даними Електронної зернової біржі, закупівельні ціни на соняшник знизилися до 15–16 тисяч гривень за тонну з ПДВ. Аналітики біржі очікують подальшого зниження: підприємств, здатних закуповувати та переробляти врожай, стає менше.

Закупівельні ціни на соняшник знизилися до 15–16 тисяч гривень за тонну з ПДВ Джерело: Згенеровано ІІ ("Телеграф")

"Коли найбільший переробник зупиняє закупівлі, внутрішній ринок втрачає закупівельну ціну. За фактом інші заводи також будуть знижувати закупівельну ціну на внутрішньому ринку", — пояснює представник аграріїв Денис Марчук.

На вартість соняшнику впливає ситуація на зовнішніх ринках. Пальмова олія подешевшала на тлі падіння світових цін на нафту. Індія та інші великі імпортери збільшують закупівлю пальмової олії замість соняшникової.

Навіщо аграрії пропонують скасувати експортне мито

Марчук вважає, що за нинішніх умов потрібно терміново скасувати експортне мито на соняшник, сою та ріпак. Виробникам потрібно продавати врожай, щоб отримати оборотні кошти, а припинення переробки ускладнює збут усередині країни.

"Коли не працює переробка, соняшник чи соя не можуть місяцями чекати на складах. Тому дуже потрібний прямий експорт, щоб товаровиробники отримали оборотні кошти", – каже представник аграріїв Денис Марчук.

"Сировину всередині країни закуповували на 10% дешевше, ніж на зовнішніх ринках. Це позбавило фермерів оборотних коштів на посівну та збиральну кампанії. Невідомо, коли відновлять роботу заводи, а сировину потрібно продавати. Скасування мит допоможе хоч якось отримати ціну за врожай", — зазначає представник аграріїв.

Експорт потребує й витрат на логістику. Доставка соняшнику автотранспортом до Туреччини вже коштує 160–180 доларів за тонну.

Як повідомляв "Телеграф", Центр споживчих експертиз "ТЕСТ" назвав виробника рафінованої олії кількох марок у дослідженні олії. Однак сам факт, що продукти мають спільний виробник, не доводить їх ідентичність і не дозволяє судити про зміну цін.