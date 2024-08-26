Майже порожні пляжі та нечистоти в морі: як виглядає курорт Феодосія під окупацією (фото, відео)

Місцеві скаржаться на забруднене море

Багато популярних українських курортів опинилися під російською окупацією. Це стосується й тимчасово окупованого Криму, зокрема, Феодосії.

До окупації у 2014 році цей курорт був дуже популярним серед Українців. Він славився своїми чудовими пляжами.

І хоч російська окупаційна влада Криму запевняє, що цього року триває успішний туристичний сезон, на численних фото та відео з Феодосії видно, що це далеко не так. Зокрема, можна помітити, що навіть попри гарну погоду пляжі на цьому курорті майже порожні.

Також варто зазначити погану екологічну ситуацію в Феодосії. Тут, як і на інших курортах Криму, гостро стоїть проблема з забрудненням річок.

Як повідомляють місцеві жителі у соцмережах, у річку Байбуга неконтрольовано зливають каналізаційні стоки. Після цього забруднена вода потрапляє в Феодосійську затоку Чорного моря в межах міста.

З огляду на цю ситуацію не дивно, що пляжі міста практично порожні. І росіяни не реагують на проблему, попри те, що місцеві скаржаться на постійне зливання каналізації в море.

Так, 4 липня на каналізаційному колекторі у Феодосії сталася аварія. У зв'язку з цим на пляжах міста вводили заборону на купання та заняття водними видами спорту.

Феодосія на мапі

Раніше "Телеграф" писав, як змінився український курорт "Залізний Порт" за два роки російської окупації. Селище до війни було заповнене туристами.