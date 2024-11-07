"Мала, ти поїдеш з нами": поліцейський з компанією в барі вчинили бійку через дівчину

Компанія чоловіків, в тому числі правоохоронець, чіплялись до дівчини і закликали її поїхати з ними

У полтавському ресторані сталася серйозна бійка. Компанія чоловіків почала чіплятись до дівчини, яка перебувала там зі своїм хлопцем. Його жорстоко побили, бо він заступився за дівчину.

Згідно з інформацією, до бійки причетний правоохоронець. За даними місцевого видання "Полтавщина", йдеться про заступника начальника Київського райвідділу поліції Олександра Перелі. Крім того, у бійці брав участь власник групи компаній "Альфа-Капітал" Олександр Павлюченко.

До видання звернулась сама дівчина Олена. Вона розповіла, що правоохоронець підійшов до неї, і сказав "Малая, ты поедешь с нами". Коли вона відмовила, за неї заступився хлопець. Після цього його побили. Як видно на ролику, представники охоронної фірми не дуже реагували на конфлікт.

Також видання зазначає, що власниця ресторану Shade, місцева депутатка Маріанна Соліман, спочатку не хотіла давати поліціянтам відеозапис полії з камер спостереження. Потім вона повідомила, що їй погрожували.

За даними пресслужби поліції області, відкрите кримінальне провадження за фактом конфлікту та призначила службове розслідування. Поліцейський, який був присутній на місці події, відсторонений від виконання службових обов'язків до завершення перевірки.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!

Керівництво Нацполіції Полтавської області наголосило, що за результатами службового розслідування буде надана принципова оцінка діям поліцейського та застосовані найсуворіші заходи дисциплінарного впливу у разі підтвердження його причетності до інциденту.

Розслідуванням займається ДБР. "Телеграф" намагався отримати коментар від пресслужби теруправління ДБР у Полтаві, але поки що нам не відповідають. Інформація буде оновлюватись.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що у Києві таксист Uklon серед дороги напав на водія. Бійка закінчилася несподівано.