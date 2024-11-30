Росіяни взяли під контроль ще три населених пункти на Донеччині: що зараз відбувається на фронті (карта боїв)

Тривають запеклі бої

Йде 1011-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 29 листопада, до 22:00, на фронті сталося 172 бойових зіткнення. Росіяни окупували три населених пункти у Донецькій області.

За даними порталу DeepState, ворог окупував Жовте (Покровський напрямок), Пустинку та Роздольне. Також російська армія просунулася біля Іллінки, Новодонецького, Трудового, Пушкіного та в Кураховому.

"Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою — ворог зосереджує там основні наступальні зусилля", — повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 22:00 29 листопада.

Найбільше російських атак було на Курахівському напрямку — загарбники зробили 43 спроби просунутись вперед. Більшість боїв йшла біля Сонцівки, Берестків, Новодмитрівки, Зорі, Курахового, Дачного, Дальнього, Єлизаветівки, Ганнівки та Успенівки.

На Покровському напрямку за неповну добу росіяни 34 рази атакували наші позиції. Вони намагалися просунутися в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Чумацьке, Новий Труд та Жовте.

"При цьому втрати окупантів, за наявною інформацією на даний час (22:00 29 листопада, — ред.), склали 497 осіб вбитими та пораненими, знищено чотири бойові броньовані машини, артилерійська система, три пункти управління БпЛА та 12 одиниць автомобільної техніки противника, також два автомобілі та дві артилерійські системи наші захисники пошкодили", — додали у Генштабі.

На Времівському напрямку росіяни 24 рази штурмували передній край нашої оборони. Бої йшли в районі Веселого Гаю, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки, на даний час триває три боєзіткнення.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий припинити "гарячу фазу" війни в обмін на вступ України до НАТО. Він припускає, що угода про припинення вогню може бути досягнута, якщо вільна територія України буде взята "під парасольку НАТО". Це дасть змогу в майбутньому домовлятися про повернення окупованих територій "дипломатичним шляхом".